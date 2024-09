Adolescentes presos com quase 200 pedras de crack

Durante patrulhamento pelo Jardim Dolores na sexta-feira, dia 20, por volta das 15h30, os policiais viram dois adolescentes conhecidos nos meios policiais pela prática reiterada de tráfico de drogas.

Um dos rapazes, conhecido como ‘branquinho’, entregou algo ao outro rapaz, que guardou no bolso da bermuda. Ambos tentaram fugir de bicicleta. Um dos rapazes foi abordado, sendo localizado um kit com 97 pedras de crack prontas para venda em seu bolso.

Indagado, ele assumiu a propriedade das drogas dizendo que seriam destinadas à venda. O adolescente recebeu voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas.

Disse também que em sua casa, dentro de uma caneca em seu quarto teria mais duas porções de crack. A equipe foi até a casa e o outro adolescente que fugiu estava falando com a mãe do abordado. Ele também recebeu voz de apreensão. Com ele foi localizado um celular e a quantia de R$ 20,00.

No quarto do adolescente, foi encontrado dentro de uma caneca duas pedras de crack e R$ 4,00.

O outro menor foi indagado sobre a existência de drogas em sua casa, onde afirmou que teria várias porções de crack, não sabendo precisar a quantidade. No quarto dele, a equipe localizou um pote com 94 porções de crack, diversas embalagens tipo sacolé, uma lâmina com resquícios e a quantia de R$ 50,00. Questionado, disse que as drogas e os objetos eram seus.

Os dois foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de apreensão. Os adolescentes permaneceram apreendidos e foram encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.