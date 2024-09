Bateu na irmã e foi preso

Na sexta-feira, dia 20, a Polícia Militar foi acionada na Cohab 5, por volta das 18h, para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde o agressor estaria no local.

A vítima era uma adolescente, que relatou ter sido agredida pelo irmão. No local também estava a mãe deles, que confirmou o relato da filha.

A mãe autorizou a entrada dos policiais na casa. O filho gritou para que ela não deixasse os PMs entrarem e correu para o banheiro, onde quebrou uma balança digital e tentou dar descarga no vaso sanitário.

Os policiais entraram no banheiro, constatando que ele estava com drogas na mão e uma balança digital jogada no lixo. Ele foi detido, sendo localizada duas porções de maconha e 12 porções de cocaína. No quarto dele, na gaveta de uma cômoda, foi localizada uma cartela com 24 micropontos/lsd.

Foi dada voz de prisão a ele pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista. A voz de prisão foi ratificada, a droga foi apreendida e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.