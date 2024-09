Muita droga foi apreendida em casa abandonada

A Polícia Militar apreendeu drogas em uma casa no Jardim Dolores, na sexta-feira, dia 20, por volta do meio-dia.

Os policiais foram solicitados por um rapaz, informando que um imóvel abandonado, situado na Rua Hélio Beloni, estaria sendo usado para armazenar, preparar e embalar drogas para o comércio ilícito. Segundo o denunciante, seria uma casa “bomba”.

Diante das informações, a equipe foi ao local, sendo possível verificar que o imóvel estava visivelmente abandonado devido a sujeira e mato. Com o portão aberto, os PMs entraram na casa, sendo possível ouvir um barulho e uma pessoa fugindo pelos fundos da casa.

Os policiais viram que o imóvel estava com as portas e janelas danificadas. Na cozinha, localizaram uma pedra bruta de crack, dois potes, um de cor vermelha e outro na cor amarela contendo diversas porções de crack fracionadas sem embalagem, 12 porções de maconha embaladas em zip-lock, uma porção de maconha embalada em plástico filme, uma porção grande de maconha a granel, ainda a ser embalada, uma balança de precisão, três facas e três lâminas com resquícios de droga, dois rolos de plástico filme parcialmente usados e 11 embalagens vazias.

Foi realizado patrulhamento para localizar o fugitivo, sem sucesso. Os policiais foram à Delegacia de Polícia, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência de apreensão das drogas.