150 anos: presidente da Câmara e candidatos comentam sobre a data

Em comemoração aos 150 anos da cidade, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou as mais importantes personalidades do meio político atual, a presidente da Câmara Municipal, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), os três candidatos a prefeito, José Carlos Rossi (PSD), Celso Ribeiro (Republicanos), e Magalhães (PL). O jornal também contatou o chefe do Executivo Amarildo Duzi Moraes (MDB), para que o mesmo falasse sobre os 150 anos de fundação do município que governa, inclusive enviando-lhes as perguntas, mas o mesmo não conseguiu responder à Gazeta de Vargem Grande. Sua assessoria alegou falta de tempo do prefeito.

Ao jornal, Danuta contou como é ser vereadora e presidente da Câmara em um marco tão importante para a cidade como este. “É importantíssimo. Parece que tudo conspirou a meu favor. Nada mais adequado e justo que ser a primeira mulher presidente da Câmara em 102 anos de emancipação política e, ainda, quando o Município está comemorando 150 anos de existência. Sinto-me muito feliz e realizada politicamente”, afirmou.

Ela disse o que sente e vê quando a cidade comemora 150 anos. “Sinto muito orgulho de fazer parte desta história e de ter tido a oportunidade de trabalhar pelo município. Vargem é uma cidade cheia de vida, de gente batalhadora, tantas histórias. Vejo pessoas tentando construir um futuro melhor todos os dias”, completou.

A presidente da Casa de Leis ainda avaliou o seu mandato como vereadora neste último ano à frente da presidência. “Meu mandato como vereadora foi coroado de conquistas, muitos conhecimentos adquiridos à medida em que fomos avaliando, fiscalizando as ações do poder Executivo, adquiridos sobre as questões relacionadas com a arte da política, mas também, um grande e substancial conhecimento do funcionamento da gestão pública. Este mandato de vereadora me proporcionou a oportunidade de concorrer ao cargo de deputada federal, que foi uma experiência incrível”, comentou.

Ao jornal, contou as principais realizações deste ano e os principais desafios. “Aumentou minha atração pela política. Este último ano, evidentemente foi demasiadamente especial. Me propiciou ser a presidente de Uma Casa de Leis o que, na verdade é para poucos, sem falar, ainda que sou uma mulher e a única eleita para este mandato de quatro anos. Muitas barreiras foram vencidas, muitos preconceitos foram quebrados, muitas portas foram abertas, principalmente para as mulheres de nosso município que enxergaram o quão longe uma mulher pode chegar com determinação e coragem”, pontuou.

Danutta ressaltou como vê Vargem atualmente, o que vê de importante na cidade e o que acha que precisa melhorar. “Nossa cidade hoje está muito bem administrada pelo atual chefe do executivo. A cidade cresceu muito, ganhou muito em qualidade de vida, teve uma grande evolução na educação até pela excelente nota obtida ao IDEB, desenvolveu-se bastante na infraestrutura, principalmente com a melhoria da distribuição de água tratada e pavimentação de ruas. A assistência e inclusão foram melhoradas, a frota de veículos talvez possa melhorar ainda mais na prestação de serviços de saúde oferecido à população, embora saibamos que o custo necessário para isto é muito alto para os cofres públicos”, falou.

A presidente da Câmara também contou como foi o relacionamento com os demais vereadores e com o chefe do Executivo. “Consegui um bom e respeitoso relacionamento com os demais vereadores e, em momentos de posicionamentos conflitantes soube me fazer respeitar e soube emitir, com independência e clareza minhas posições. Com o chefe do Executivo sempre fui muito bem recebida e ouvida com atenção e respeito. Houve mútua colaboração entre os poderes, o que permitiu que Vargem tivesse ganhos por conta desta harmonia”, finalizou.

Magalhães

Ao jornal, Magalhães pontuou que sempre olhou para o município como uma cidade próspera. “Com grandes chances de atingir um patamar muito mais alto do que se encontra. O mais importante é a população. Receptiva, acolhedora, feita de trabalhadores. E eu senti e sinto esse calor humano na pele”, disse,

“Posto isso, digo que é um dos motivos para que colocasse meu nome à disposição para trabalhar pela Pérola da Mantiqueira. Precisamos aplicar inovação em vários setores. Desenvolvimento, geração de emprego, qualidade de vida, e o principal, dignidade ao ser humano”, completou.

O candidato ressaltou que vê a necessidade de ir ao encontro dos anseios da população. “Infraestrutura, transporte, expectativa aos jovens, investimento forte na educação e esporte, ou seja, o município através de seus poderes trabalhar de verdade e estar à disposição do munícipe. Mais uma vez, eu tenho gratidão para com esse povo”, completou.

Celso Ribeiro

À Gazeta, Celso Ribeiro disse que, atualmente, vê Vargem no caminho para o desenvolvimento. “Pois o trabalho que está sendo feito visa construir as bases necessárias para que a cidade possa dar um salto de qualidade que a população precisa e merece”, disse.

Questionado sobre o que sente ao ver Vargem comemorar 150 anos, disse se sentir abençoado por poder estar aqui e comemorar esta data importante e histórica. “Sou nascido e criado em Vargem Grande do Sul e tenho profunda relação com minha cidade, trabalhando desde muito jovem para trazer recursos e benefícios para a população. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com o prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio com quem aprendi muito. Fui vereador, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito, sempre tratando a coisa pública com muita dignidade, responsabilidade e respeito que a população merece”, comentou.

“Vargem Grande do Sul é cidade erguida com trabalho e dedicação e tem um povo humilde, digno e trabalhador que leva com orgulho seu nome. Neste aniversário especial dos 150 anos, parabenizo e agradeço a todas as famílias vargengrandenses e também àquelas que adotaram Vargem como sua cidade, que com seu trabalho e dedicação estão contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento da nossa querida ‘Pérola da Mantiqueira’”, completou.

O candidato a prefeito também ressaltou o que vê de importante na cidade e o que acha que precisa melhorar. “Obviamente que temos muito a melhorar na nossa cidade e vamos trabalhar e muito para isso. A nossa população é a nossa maior riqueza e orgulho. Somos candidatos da esperança, que têm compromisso com a cidade e a população. De forma nenhuma vamos ter retrocesso e sim evolução para Vargem Grande do Sul. Queremos garantir que ao longo dos 4 anos, vamos dar continuidade e avançar ainda para que nossa cidade possa continuar se desenvolvendo e estar em patamares cada vez melhores nos próximos anos”, finalizou.

Rossi

Questionado pelo jornal sobre como vê Vargem atualmente, Rossi disse que a vê como uma cidade que tem um grande potencial para crescer e se desenvolver, mas que, infelizmente, parou no tempo. “Nos últimos anos só se falou em fazer loteamentos, visando unicamente atender interesses imobiliários. Não se pensou no povo. Não se pensou no crescimento da cidade em curto, médio e longo prazo. E a maior prova disso é que somos um município sem Plano Diretor, o que é um absurdo! Grande parte das empresas instaladas no nosso Distrito Industrial já estavam no município antes da criação desta área. Atualmente, a incubadora de empresas que existe lá está abandonada e tomada pelo mato. Diante deste cenário fica evidente a falta de planejamento para atrair novos empreendimentos e empresas para o município. E quem paga por esse descaso é o povo”, argumentou.

“Hoje nos tornamos uma cidade dormitório, pois como as oportunidades de emprego são limitadas aqui, muitas pessoas vão trabalhar em municípios vizinhos, onde há mais vagas de trabalho. Se houvesse um olhar mais atencioso para os setores industrial, comercial, prestação de serviços e o agronegócio, tenho certeza que nossa realidade seria bem diferente! Vargem é uma cidade que tem um grande potencial, mas que infelizmente parou no tempo e hoje encontra-se com escassez de emprego e não oferece uma qualidade de vida digna aos seus moradores”, completou.

Rossi pontuou que é uma grande alegria a cidade celebrar 150 anos de fundação. “É um momento de comemorarmos as conquistas que o município teve ao longo de décadas, mas também é uma oportunidade importante para refletirmos sobre nosso futuro. Quando analisamos a qualidade de vida aqui, nos deparamos com problemas gritantes, principalmente na área da saúde. Para ter um atendimento digno, muitas pessoas têm saído daqui e ido passar na UPA de São João da Boa Vista. Inclusive já houve mortes por conta de diagnóstico errado aqui e nada foi feito para resolver esse problema”, ressaltou.

“Na área da Educação, vemos gastos absurdos, como casarão comprado por quase R$ 2 milhões, o prédio em frente ao Cemitério da Saudade adquirido por R$ 3,5 milhões e a casa ao lado da prefeitura que custou R$ 1.643.127,10. Enquanto se gasta com imóveis, as crianças estão sem kit de uniformes e os professores não estão sendo bem remunerados. Isso sem contar as dificuldades impostas pelo Departamento de Educação para se conseguir uma vaga nas creches municipais”, analisou.

Para Rossi, na área social, o descaso é ainda maior. “Hoje, a administração entrega às famílias carentes apenas a cesta básica ou somente o botijão de gás. Ou seja, a pessoa recebe o gás para cozinhar, mas não tem comida ou então ela recebe a alimentação, mas não tem gás para cozinhar. Um tratamento totalmente desumano! Isso sem contar a escassez de emprego e os altos índices criminais. Somente neste ano foram seis homicídios! Isso sem contar o número de furtos e roubos, como o ocorrido recentemente, onde um empresário teve a casa invadida por criminosos! Enfim, há muitos problemas”, comentou.

“Em meio a esse cenário preocupante, as pessoas devem refletir bastante. Qual é a Vargem Grande do Sul que queremos? Essa é uma pergunta muito importante e que todo o cidadão deve fazer! Ao meu ver, está passando da hora de mudarmos isso. Ter uma qualidade de vida melhor – com saúde, educação, segurança e emprego – é o principal presente que a população vargengrandense merece ganhar nesta data tão especial”, disse.

O candidato disse que Vargem é uma cidade que tem um forte potencial agrícola. “Somos a ‘Terra da Batata’ e nossa região é responsável pela produção de aproximadamente 60% do tubérculo que abastece o mercado nacional nesta época do ano. Na minha opinião, falta um olhar mais atencioso da administração municipal para esse nosso potencial agrícola. Deveríamos desenvolver ações que fortaleçam nossa cadeia produtiva, de forma semelhante à que Casa Branca fez com a jabuticaba e Espírito Santo do Pinhal com o café. Fortalecendo o agro, podemos desenvolver outros setores, como o turismo rural e até o turismo gastronômico, como já acontece em várias cidades vizinhas, gerando emprego e atraindo novos investimentos para cá”, explicou.

“Outro potencial é a Barragem Eduíno Sbardellini. Ao meu ver, é preciso trabalhar mais a área esportiva e também a Educação Ambiental neste local. Ao ser eleito, pretendo concluir a construção da nova represa e do novo lago que foram iniciados, pois também terão um grande potencial turístico, esportivo e recreativo. Além disso, é necessário estimular a arborização do município, cuidar de nossas nascentes e adotar práticas sustentáveis”, disse.

Rossi argumentou que como a cidade tem grande quantidade de escolas municipais e prédios públicos, considera importante a implantação de um sistema fotovoltaico nesses imóveis. “O que permitirá a geração de eletricidade por meio da energia solar, resultando assim em economia aos cofres públicos. Com isso, a administração pode investir mais em outras áreas, como na saúde e também no Hospital de Caridade, por exemplo. Enfim, essas são apenas algumas ideias. Acredito que com ideias modernas, conseguiremos contribuir muito para o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul”, finalizou.