Atletas de luta de braço venceram no Campeonato Paulista

Dois atletas vargengrandenses participaram e venceram o Campeonato Paulista de Luta de Braço, no último final de semana, em Monte Mor (SP). O campeonato é a seletiva para o Campeonato Brasileiro de Seleções e reuniu mais de 100 atletas, contando com a presença dos melhores atletas do Estado de São Paulo.

Na ocasião, Leandro Veloster foi campeão na categoria 100 quilos sênior e o Marcelo Oliveira foi campeão nos dois braços na categoria 100 quilos master. Os dois atletas treinam juntos e são parceiros há 20 anos, unindo duas gerações vitoriosas na luta de braço.

Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como o Rei da Mesa, e Marcelo Oliveira, o pioneiro da luta de braço em Vargem Grande do Sul, comentam que estão muito felizes com os resultados e se preparam para as próximas competições.

Os atletas agradecem o preparador físico Fernando Paiva, o nutricionista esportivo Marcelo Ferrari e a academia onde treinam. Leandro Veloster também agradece a esposa Adriana e o filho Heitor. Marcelo Oliveira também agradece a esposa Iolanda.

Desafio Mineiro Open

Os atletas vargengrandenses Leandro Veloster e Marcelo Oliveira participaram do 10º Desafio Mineiro Open – Edição Especial, no dia 8 de setembro, na cidade de Varginha (MG).

Na ocasião, Leandro Veloster, competiu na categoria pesada, onde não tem limite de peso. Veloster, pesando 95 quilos, foi campeão da categoria, fazendo a luta final contra o atleta campeão brasileiro da categoria pesada, Guilherme, de Minas Gerais. A diferença de peso dos dois era de mais de 40 quilos.

Marcelo participou de duas atividades. A primeira era um desafio especial contra um renomado atleta de Minas Gerais, chamado Evandro. A disputa era a melhor de cinco lutas no braço esquerdo. Marcelo venceu pelo placar de 4 a 1.

Em seguida, o atleta disputou o campeonato na categoria 110 quilos, mesmo sendo um atleta de 100 quilos. Ao invés de disputar na máster, competiu na sênior com atletas mais jovens e foi campeão nos dois braços.