Handebol feminino vence série prata da Liga Jandaia

A equipe Mirim Feminino de Vargem foi até Mococa no sábado, dia 21, e venceu a disputa das finais da Série Prata da Liga Jandaia de Handebol.

Na semifinal, enfrentou Mogi Guaçu e venceu pelo placar de 15 a 11, com destaque para a atleta Kemilly, eleita a melhor da partida ao marcar 10 gols. Completaram o placar Laryssa com 4 gols e Fernanda com 1 gol.

A final foi contra a equipe de Poços de Caldas e o jogo terminou empatado em 13 a 13. Na prorrogação, a defesa de Vargem prevaleceu finalizando a partida em 16 a 14. O destaque da final foi a goleira Eyshilla. A atleta Kemilly marcou 8 gols, Ludmilla marcou 4, Laryssa e Giovana marcaram 2 gols cada.

A conquista das meninas foi histórica. Pela primeira vez, a equipe feminina de Handebol ganhou um título. É também, a 1ª vitória recente de um esporte coletivo feminino na Liga Regional.

Para o professor Juliano, responsável pelo Handebol na cidade, essa vitória é a coroação do projeto Atletas Nota 10, que se iniciou em 2022, com o objetivo de levar esporte às escolas e vem dando frutos não só esportivos, como no âmbito da educação.

“Hoje conseguimos colocar no cenário de competição as equipes de Handebol e as meninas da Ginástica Artística, representando Vargem no interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. É praticamente o início de um projeto em um cenário pós-pandemia. Hoje o Handebol é reconhecido na cidade, são cerca de 60 atletas matriculados no Handebol. Temos mais de 160 alunos matriculados entre os três Polos Oficiais de Mini-Handebol da Confederação Brasileira de Handebol com destaque para o bairro Santa Marta por meio da EMEB Antônio Coury, que conta com cerca de 70% desses alunos”, disse.

Os próximos compromissos do Handebol são a Copa Vargem, que será disputada na categoria Mirim neste domingo, dia 29. Após, terão a final da série bronze do infantil feminino no dia 5 de outubro e as finais da série ouro do mirim masculino no dia 13 de outubro. Todas essas finais pela Liga Jandaia de Handebol.