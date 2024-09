Equipe Bushido conquista 7 medalhas no Torneio Periquito de Judô

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô do sensei Daniel Garcia, participou no sábado, dia 21, do 53º Torneio Periquito de Judô, realizado no Ginásio Palestra Itália. A competição foi organizada pela Federação Paulista de Judô e a Sociedade Esportiva Palmeiras e teve a participação de 80 associações e clubes, com aproximadamente 1200 atletas.

A equipe Bushido contou com 35 judocas de Vargem Grande do Sul que conquistaram sete medalhas, sendo duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata e três medalhas de bronze.

Os medalhistas foram Maria Eduarda Tau, campeã sênior na categoria médio, Mariana de Freitas Aliende, campeã sub 11 na categoria pesado, Lavinia Lopes Coelho, vice-campeã no sub 18 nas categorias super ligeiro e também no sênior ligeiro, Geovana Cristina Urtado, terceira colocada sênior na categoria leve, Val de Lima Tau, terceira colocada sênior na categoria leve, e Isadora de Oliveira Agnoli, terceira colocada sub 15, na categoria pesado.

O sensei Daniel Garcia parabenizou os atletas pela participação. “Parabéns a todos que participaram, medalhando ou não, competiram com grandes atletas em uma competição de alto nível do judô paulista”, disse.

Ele fez alguns agradecimentos. “Agradecimentos a toda a diretoria, presidente Val Tau e Olavo Ferreira, aos pais e mães que acompanharam e que torceram pelos nossos judocas, ao sensei Gabriel Casagrande que trabalhou como árbitro, ao sensei Rafael Casagrande que trabalhou como técnico, ao Marcus Aliende, ao diretor de esporte Luís Carlos e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria e pelo apoio de sempre. Arigato Gozaimasu”, completou.