Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Vicente de Paulo Félix Pinto, aos 59 anos de idade. Deixou a esposa Aparecida; filhos e netos. Foi sepultado no dia 22 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Fernando Ribeiro, aos 77 anos de idade, no dia 22 de setembro. Viúvo de Rosa Cecília Ribeiro; deixou os filhos Ana Lúcia, Luís Henrique e Marcelo; genro; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 23 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Luiz de Castro, aos 79 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixou a sobrinha Simone e demais familiares. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Municipal de Mococa.

Faleceu Geni da Silva Garcia, aos 83 anos de idade, no dia 25 de setembro. Viúva de Armindo Garcia Calderaro; deixou os filhos Eliana e Edvaldo; o genro Vignaldo; a nora Rita; os netos Maria Elisa, Ewerton, Lorena e Lavína; e as irmãs Leonice e Leonor. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Esleu Carmineti

Faleceu em Ribeirão Preto, onde estava internado, José Esleu Carmineti, mais conhecido como Leu, nesta terça-feira, dia 27 de setembro, aos 81 anos de idade. Leu morava em Ribeirão Preto, onde foi gerente por muitos anos do Banco Itaú e do Banco Safra.

Deixa a esposa Maria Aparecida Ribeiro Carmineti; os filhos Rafael Antônio e Maria Emília; a nora Joice; os irmãos Hilda e Didi Carmineti.

De família tradicional de Vargem Grande, era filho de Rafael Carmineti e Matilde Cancelier Carmineti.

José Esleu era cunhado do atual candidato a prefeito Celso Ribeiro, da diretora de Cultura Márcia Iared, Marco Antônio Ribeiro, Elizabete Aparecida Ribeiro e Paulo Sérgio Ribeiro – proprietário da Imprensa FM; deixou também sobrinhos e demais familiares. Foi sepultado no dia 25 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Zadir Tavares Costa, aos 75 anos de idade, no dia 21 de setembro. Deixou a esposa Ana Maria; os filhos Ana Cristina e Zadir Filho; e netos. Foi sepultado no dia 21 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Maria Bittencourt Fevorini, aos 80 anos de idade, np dia 22 de setembro. Deixou o marido Remo Alberto Fevorini; as filhas Adriana e Fabiana; os genros José Mauro e Gilson; e netos. Foi sepultada no dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luana Rodrigues da Silva, aos 29 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou os irmãos Tânia, Zildinéia, Edmilson e Ivani; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Madalena dos Santos Neves, aos 60 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixou os filhos Juliana e Alexandre; o genro Odair; a neta Mirella; e os irmãos Roberto, Dulce, Aparecido e Francisco. Foi sepultada no dia 25 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rosângela Pantaleão, aos 49 anos de idade, no dia 25 de setembro. Deixou os pais Maria Aparecida Pinheiro e Silvio Juventino; o marido Carlos Roberto; a filha Jéssica; o genro João Carlos; o neto Luís Fernando; e os irmãos Rosana, Regina, Renata, Reinaldo, Renato e Rosemeire. Foi sepultada no dia 25 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.