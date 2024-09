Gazeta lança selo “Empresa Top 150 Anos”

Ao completar 150 anos de fundação, Vargem Grande do Sul conta com um importante setor que é sua locomotiva e principal ator no desenvolvimento do município, suas pequenas, médias e grandes empresas. São elas o motor da economia vargengrandense, movimentando milhões de reais por mês, impactando a vida das famílias, quer sejam os cônjuges, ou indiretamente, os filhos e parentes.

Em reconhecimento ao inestimável valor destas empresas, a Gazeta de Vargem Grande, que completa neste dia 26 de setembro 43 anos de fundação, com participação ativa na vida social e econômica da cidade, sendo testemunha do nascimento, crescimento e também do fechamento de tantos empreendimentos, criou o selo comemorativo “Empresa Top 150 Anos”, em homenagem a estas empresas.

Para chegar a este resultado, selecionou algumas empresas de destaque da cidade, que se prontificaram em participar do projeto que faz parte da celebração dos 150 anos do município. Ao serem abordadas, elas responderam aos questionamentos enviados, contando parte de sua história, como avaliam seu posicionamento no mercado atual e adiantando suas pretensões futuras.

São empresas que atuam no comércio, na indústria, prestação de serviços, agronegócio, que fazem parte da construção da história de Vargem Grande do Sul, se sobressaindo no mercado e assumindo compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade, gerando trabalho e riqueza na comunidade.

Nestes 150 anos, Vargem Grande do Sul foi um celeiro fértil para o desenvolvimento de milhares de pequenas, médias e algumas grandes empresas e neste trabalho de parceria, viu frutificar toda uma sociedade que luta diariamente para se manter, ter muita fé e esperança no futuro. Sem dúvida graças aos homens, mulheres e colaboradores que estão à frente destas empresas.

A direção do jornal Gazeta de Vargem Grande agradece e reconhece a importância destas empresas de destaque na vida diária dos vargengrandenses. Também agradece a todas as empresas que estão presentes nesta Edição Especial de Aniversário dos 150 Anos de fundação de Vargem Grande do Sul.

É necessário ressaltar que sem a participação destas empresas, o jornal dificilmente teria condições de editar suas matérias, contando a inspiradora e pujante história dos fundadores do município, buscando exemplos edificantes do passado, perpetuando as boas ações no presente e mantendo as esperanças em um futuro promissor que se projeta.

Uma história que será lida por milhares de pessoas, não só na edição impressa da Gazeta de Vargem Grande, como também nas redes sociais que o jornal mantém na Internet, podendo ser acessado em qualquer parte do mundo.

Daqui a 50 anos, quando o município comemorar seus 200 anos de fundação, quem quiser saber um pouco da história de Vargem Grande do Sul, certamente vai acessar as páginas da presente edição da Gazeta de Vargem Grande editada em 26 de setembro de 2024. Nela, ficará sabendo um pouco da história das pessoas que tornaram possível comemorar o bicentenário em 2074, como a reportagem da Gazeta fez nos últimos dias ao ler no jornal A Imprensa, o que se passava em 1974, ou nos longínquos anos de 1908, quando circulou o primeiro jornal da cidade.

