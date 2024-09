“Empresa Top 150 Anos” ProFit: empresa escolheu Vargem para prosperar

Uma das empresas de história ainda recente na cidade, a ProFit Laboratórios escolheu Vargem Grande do Sul para sediar seus negócios há cerca de três anos e desde então vem investindo em tecnologia, em aprimoramento de produtos e conquistando um amplo mercado. Em pouco menos de 10 anos de existência, a empresa fundada por Paulo Sérgio Dei Agnoli enfrentou grandes desafios, contou com forte apoio de seus clientes e vem a cada dia ganhando mais reconhecimento na cidade.

A ProFit Laboratórios é uma empresa do ramo de suplementos alimentares, que oferece produtos de extrema qualidade de forma diferenciada, visando, além de resultados, manter a saúde de seus consumidores. Fundada em abril de 2015, a empresa atuava em Águas da Prata. No entanto, logo no início de suas atividades, sofreu um incêndio criminal e acabou se transferindo para São João da Boa Vista. Em 2021, a Profit mudou-se para Vargem Grande do Sul, onde construiu sua sede própria, no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca – Tota.

A empresa foi beneficiada pela Lei Municipal nº 4.132/17, que permite que empresas que estavam em situação de não cumprimento da lei de doação de áreas no Distrito, uma vez justificada, pudessem passar as instalações que construíram para novos investidores, recebendo o valor que investiram no imóvel do novo proprietário. Atualmente, a Profit conta com 60 colaboradores.

Promovendo saúde qualidade de vida



A Profit atua em um segmento bastante concorrido, com clientes bastante exigentes e criteriosos. Para se tornar relevante nesse contexto e se destacar dos demais concorrentes, a Profit busca investir na qualidade de seus produtos, em embalagens, inovação e excelência na satisfação do cliente. Ao oferecer produtos de eficácia, com saborização atraente e um bom custo-benefício, a Profit acaba tornando seus consumidores verdadeiros embaixadores da marca.

No entanto, essa solidificação da marca veio com muito trabalho. Paulo Sérgio lembrou que no início das atividades, o mercado era menos disputado, com cerca de 60 empresas atuando. Algo bastante diferente da realidade atual, com uma concorrência de mais de 200 marcas. Nesse início, a Profit aproveitou que havia espaço para crescer e com muito empenho, conseguiu estabelecer uma base bastante sólida de clientes.

Quando a Pandemia da Covid-19 começou, a procura por suplementos alimentares aumentou. Muitas pessoas passaram a prestar mais atenção à saúde e viram nesses produtos, uma maneira de buscar uma imunidade melhor. Os produtos passaram a ser consumidos por outros tipos de clientes, não apenas os frequentadores de academia que procuram um melhor desempenho, mas qualquer tipo de pessoa que quer melhorar a qualidade de vida.

Esse novo perfil de consumidor acabou atraindo mais marcas para o mercado. No entanto, mesmo com a chegada de uma concorrência maior, a Profit seguiu relevante, justamente pela credibilidade junto a seus clientes.

Superação de desafios está no DNA da empresa

Em nove anos de história, a Profit já atravessou momentos nos quais sua capacidade de superação foi testada. Para Paulo, entre esses momentos, os mais difíceis foram conseguir se restabelecer após o incêndio e também a pandemia. “Onde o mercado mudou seus conceitos e nos obrigou a nos reinventarmos para manter nossos objetivos”, comentou.

O incêndio ocorreu no momento em que a Profit dava seus primeiros passos. A empresa tinha pedidos para serem entregues e o ocorrido levou a um atraso dessas encomendas. Havia também a necessidade de adquirir novas embalagens, já que as que haviam foram destruídas pelo fogo e os fornecedores ainda levariam um tempo para enviar as novas. Tudo isso causou um impacto bastante grande na empresa.

Porém, em épocas adversas, também há momentos de esperança. Paulo Sérgio comentou que um influencer na época, chamado Félix Bonfim, que fazia críticas de produtos do mercado fitness, tomou conhecimento do ocorrido com a Profit e fez a postagem de um vídeo em que comentava que a empresa estava se reerguendo, lembrando que a marca havia sido aprovada em um de seus laudos. A divulgação feita pelo influencer levou a um aumento considerável das novas encomendas e de pedidos de clientes já estabelecidos.

Paulo Sérgio também lembrou que a pandemia também obrigou a empresa a reajustar seus planos, com as academias fechadas e queda no consumo de suplementos, levando ao investimento de multivitamínicos. Assim, além de produtos para melhoria de desempenho de atividade física, a Profit passou a ter uma linha de vitaminas, colágenos e produtos voltados para melhoria de qualidade de vida e de imunidade fisiológica. A pandemia também levou ao investimento em e-commerce, com a venda de produtos on-line, uma vez que as pessoas estavam treinando mais em casa.

Busca constante por inovação

A Profit segue com a missão de se manter atualizada e investindo em novas tendências, através de seu desenvolvedor de produtos, do marketing e time de colaboradores sempre atentos às novidades e tendências do mercado nacional e internacional.

Além de buscar estar dentro das tendências e oferecer produtos que os clientes já conhecem, a Profit procura também inovar e desenvolver novidades, gerando repercussão no mercado. “Para isso, estamos sempre atentos às tendências. Às vezes lá fora já existe algo que todo mundo esteja usando, mas é preciso verificar se aqui vai estar certo”, observou o empresário, lembrando que as normas e exigências das agências reguladoras são diferentes entre cada país. “Então, certos produtos podem ser liberados para o uso nos EUA, mas aqui no Brasil não”, observou.

Paulo explicou que ingredientes podem ser proibidos no Brasil ou as dosagens devem ser bem menores. Assim, é preciso de alguma forma adequar as fórmulas. Então, o desenvolvedor da empresa analisa se existe algum ingrediente que aqui no Brasil é liberado, se possui alguma função similar aos produtos observados no exterior para produzir algo que ofereça um resultado satisfatório ao cliente.

Projetos de ampliação

Com um mercado cada vez mais exigente e uma base de clientes que vem se expandindo, a Profit tem planos de crescer. “Pretendemos e necessitamos ampliar nossa sede, que hoje já está pequena, e no futuro expandir nossos negócios para o mercado exterior”, adiantou Paulo Sérgio.

Ele observa que para isso, precisa estabelecer um plano de crescimento estruturado, para que a empresa consiga entregar resultados. Para o futuro, o desejo é aumentar a produção, o número de colaboradores no time, a estrutura de maquinários. “Mas, para tudo isso, a gente precisa de um espaço maior, conseguir um outro terreno pra poder expandir”, afirmou, ressaltando o papel da cidade no processo de desenvolvimento da empresa. “Vargem foi importante para nós nos reestruturarmos, com a construção de nossa sede própria e assim, alavancarmos nosso crescimento no mercado”, afirmou.