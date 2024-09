“Empresa Top 150 Anos”: Grupo Rodoxisto acredita no potencial e progresso de Vargem

A história do Grupo Rodoxisto pode não ter começado em Vargem Grande do Sul, entretanto a empresa que começou no Paraná, encontrou em Vargem não apenas um campo próspero para seu futuro, mas também os braços abertos da comunidade. Para os presidentes do Grupo Rodoxisto, Ari e Marlene Silva, os valores da empresa, como comprometimento, inovação e fé, têm em Vargem um terreno fértil para darem ainda mais frutos.

A história do Grupo Rodoxisto começou na década de 1990, quando Ari Silva, fundador da empresa, trabalhava em uma transportadora como auxiliar de escritório, assumindo posteriormente a função de Coordenador Comercial. Devido a alguns problemas na antiga empresa, decidiu investir em seu próprio negócio em 1997.

Em 2006, sua esposa, Marlene Schinda da Silva, atual vice-presidente, ingressou na empresa. Ari, com seu perfil comercial e empreendedor, e Marlene, com sua habilidade organizacional, administrativa e de gestão de pessoas, iniciaram uma parceria que fortaleceu o crescimento do negócio.

Durante essa trajetória o grupo se expandiu, atualmente conta com 17 escritórios em oito estados brasileiros, com atuação em todo mercado nacional. O Grupo Rodoxisto conta com 106 colaboradores diretos, mais de 300 parceiros indiretos e uma rede de mais de 10 mil motoristas prestadores de serviços, focados no transporte de cargas em geral, além de produtos como batata, cebola, alho, tomate e frutas.

Assim, ao longo dos últimos 27 anos, as conquistas foram se somando. “Os momentos marcantes foram muitos, mas destacamos a inauguração do nosso escritório em Vargem Grande do Sul em 2008, a abertura de cada filial, a contratação da nossa primeira consultoria em 2015 e a nossa expansão comercial. Além dos desafios físicos e operacionais, contamos sempre com a condução espiritual, que nos deu a sabedoria e a direção necessárias para superar as adversidades. Acreditamos que chegamos até aqui com a ajuda de Deus”, agradeceram Ari e Marlene.

Investindo em Vargem Grande

Em 2008, o Grupo deu início à sua operação em Vargem Grande do Sul, com a abertura da terceira filial da Rodoxisto Transportes. O município chamou a atenção dos empresários pela produção. “Vargem e as pessoas têm grande importância para nós. Fazem parte da nossa história e do nosso crescimento. A cidade, com sua expressiva produção de batata, cebola, entre outros produtos, além de sua população acolhedora, é um pilar fundamental para o nosso sucesso”, disseram.

Além da questão comercial, a cidade faz parte também de um momento especial para os empresários. “Hoje, Vargem Grande do Sul é muito importante para nós, e temos um profundo respeito por nossos amigos, parceiros e clientes locais. Em dezembro de 2023, recebemos o título de cidadãos honorários de Vargem Grande do Sul, consolidando ainda mais a união entre o Grupo Rodoxisto e o município”, comentaram Ari e Marlene Silva.

Valores que fazem a diferença

Para eles, o Grupo Rodoxisto se destaca pelos seus valores e busca pelo aprimoramento. “Nosso diferencial está no investimento em tecnologia, em pessoas e na nossa fé. Buscamos constantemente a inovação, estamos atentos às mudanças no mercado, tanto no agronegócio quanto nas áreas tributária e fiscal, que impactam diretamente o setor de transporte. Nosso principal objetivo é oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes”, pontuaram.

De acordo com os empresários, esse trabalho é constante. “Mantemos parcerias com diversas associações e contamos com uma equipe de tecnologia trabalhando em tempo integral. Isso nos permite realizar as melhorias e adaptações necessárias no nosso sistema operacional para atender às exigências dos clientes e às mudanças no mercado. Acreditamos no desenvolvimento contínuo de pessoas, preparando-nos para as novas fases e buscando sempre o aperfeiçoamento”, explicaram Ari e Marlene.

Se a tecnologia é um dos diferenciais da empresa, a valorização do ser humano é também um objetivo. “Valorizamos as pessoas envolvidas no nosso negócio, tratando nossos colaboradores de maneira individualizada. O relacionamento com nossos clientes é pautado na credibilidade e seriedade, e a fé cristã é o pilar fundamental que sustenta todas as nossas ações. Acreditamos firmemente que o Grupo Rodoxisto está nas mãos de Deus”, afirmaram.

Desafios que fortaleceram a base da empresa

Os empresários observam que o setor de transporte no Brasil tem passado por grandes transformações ao longo dos anos. Quando as atividades do grupo tiveram início, o trabalho era muito mais manual. O Conhecimento de Transporte (CT), por exemplo, evoluiu para o CT-e, o Conhecimento de Transporte Eletrônico, e o processo de averbação de cargas seguradas, que antes era feito após o transporte, se tornou mais complexo e automatizado.

Essas mudanças exigiram que a Rodoxisto se reinventasse e investisse em tecnologia para se adaptar e crescer. “Hoje, contamos com uma equipe de tecnologia interna que nos permite continuar avançando. O maior desafio foi nos ajustarmos a esse mercado em transformação”, ponderaram.

Nesse sentido, mesmo diante de um mercado cada dia mais dinâmico, o grupo manteve uma sólida base de clientes. Para Ari e Marlene Silva, os clientes buscam o Grupo Rodoxisto pela seriedade, credibilidade e pelo relacionamento desenvolvido ao longo de anos. “Nossa base sólida, construída sobre confiança e transparência, nos permite enfrentar desafios com segurança e consciência, sempre comprometidos e convictos de que podemos superar qualquer obstáculo. Estamos determinados a alcançar resultados significativos juntos”, comentaram.

Futuro promissor

Atualmente, o Grupo Rodoxisto está iniciando estudos e o planejamento para a implantação da governança corporativa. Consideramos esse um passo essencial para o crescimento e organização da empresa. Além disso, está fortalecendo seu setor comercial e buscando profissionais com perfis técnicos e comportamentais alinhados. “Nosso foco continua sendo o investimento em tecnologia e em pessoas, sempre com a visão de expansão comercial”, finalizaram Ari e Marlene.