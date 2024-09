“Empresa Top 150 Anos”: Supermercado Estrela Sinônimo de Supermercado em Vargem Grande do Sul

A vocação para o comércio está no sangue da família Ferri. Da Fazenda Cidreira, onde a família teve início e da compra da primeira venda, até a moderna loja, onde o Supermercado Estrela está instalado, foram décadas de dedicação ao trabalho e no relacionamento com seus clientes.

Tudo começou com o sr. João Ferri e sua esposa, Arminda. Eles moravam na Fazenda Cidreira, onde foi o castelo de Sant’Ângelo. Ali nasceu a maioria de seus filhos. Em 1952, a família se mudou para Santa Cruz das Palmeiras, mas depois de quatro anos, voltaram para Vargem Grande do Sul.

De volta à cidade, começaram a fazer comércio com uma carrocinha, comprando produtos nas fazendas. Em 1959, João Ferri comprou uma frutaria na Rua do Comércio do sr. Antônio Ronchi. A Frutaria São João começou a atender seus clientes, no prédio onde antigamente funcionava a Casa das Roupas.

No meio da década de 1960, a frutaria passou a vender outros produtos e se tornou o Empório São João. Nessa época, foi adquirido o imóvel onde hoje está a loja Suzy Presentes. O empório funcionou nesse endereço até meados da década de 1980.

Mas, pouco antes disso, em 1973, os irmãos Antônio, Nélson e José Carlos Ferri abriram o Supermercado Estrela, no cruzamento das ruas Batista Figueiredo e São Pedro, onde hoje é o supermercado Sempre Vale. Em 1982, foi comprado o supermercado Vargengrandense de Hidelberto Franco de Oliveira, o Sula, no cruzamento das ruas Coronel Lúcio e Santana, onde a loja funciona até hoje.

Em 2005 a unidade da rua Batista Figueiredo foi vendida à rede Sempre Vale. Em 2015, a loja da rua Coronel Lúcio é reinaugurada, com quase o dobro do tamanho original, sendo atualmente uma loja modelo e referência em toda região e onde trabalham 98 funcionários, além de 12 estagiários e um jovem aprendiz, além da família Ferri.

História de superação

Para a família Ferri, ao longo dessas décadas de trabalho, muitos episódios importantes e de superação de desafios ajudaram a contar a história de sucesso do Supermercado Estrela. “Quem inicia um negócio sabe que terá que superar desafios assim que as portas são abertas. Uma das mais marcantes foi a venda da unidade da rua Batista Figueiredo para a rede Sempre Vale, em 2005. Sair do prédio original onde o supermercado nasceu foi triste. Porém, como tudo nesta vida é feito de desafios e conquistas, devemos destacar a alegria de reinaugurar a loja da Rua Coronel Lúcio em 2015, com uma estrutura diferenciada, até então, na região”, comentou um dos sócios proprietários.

Para ele, a celebração do aniversário do supermercado no ano passado foi um dos momentos mais especiais nessa trajetória. “Fazer 50 anos em 2023 foi o evento mais marcante. Pouquíssimos negócios chegam e este tempo com as portas abertas. Receber o reconhecimento da cidade por esse tempo todo servindo a população não tem explicação”, disse.

Investimento no presente, de olho no futuro

Ser referência em Vargem Grande do Sul e região nesse segmento só foi possível pela fidelidade de seus clientes. Para o proprietário, isso se deve a um diferencial da empresa: o carinho pelas pessoas e mercadorias reconhecidas pela qualidade. “Acreditamos ter tradição por qualidade e atendimento. Ter respeito pelos clientes como se fossem (e realmente são) amigos, faz muita diferença na continuidade do negócio”, afirmou.

Se a tradição, qualidade e respeito pelos clientes são marcas do Estrela, o foco em tecnologia e investimento em novas tendências busca garantir um futuro promissor para o supermercado. A empresa é filiada à Associação Paulista de Supermercados (Apas) que oferece cursos da área. A equipe de direção também busca estar informada com notícias de revistas especializadas do segmento sobre tendências e tecnologia no varejo, além de constantemente fazer visitas a exposições, apresentações e outras lojas de supermercados para avaliar o setor.

“Sempre tivemos o pioneirismo de trazer inovação para a cidade. Automatizamos nossos caixas com implantação de sistemas em 1995. Até hoje, muita coisa mudou, mas sempre estamos vislumbrando novas oportunidades de inovações, assim como foi o aplicativo do clube Cliente 5 Estrelas”, comentou.

Vargem como foco

Vargem Grande do Sul é a razão para a existência do Supermercado Estrela. “Tudo que foi construído na empresa foi por causa dos e para os vargengrandenses. A raiz do supermercado, com início nas visitas às fazendas pelo sr. João Ferri trazendo os produtos para a cidade, se baseia no carinho, amizade e confiança junto ao pessoal de Vargem. A cidade conta com a presença do Estrela há mais de 50 anos. Não podemos simplesmente falar que tivemos clientes. Aqui estamos falando de gerações de famílias que frequentam nossos corredores. Mais que servir, temos que ter carinho e amor por tanto tempo juntos com esses amigos que diariamente nos prestigiam com suas visitas”, finalizou o sócio proprietário, agradecendo o carinho dos vargengrandenses.