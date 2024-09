Painel: Mais uma mulher na Câmara

Sem novas pesquisas

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande concluiu essa edição especial de aniversário da cidade na quarta, dia 25, véspera de feriado. Na última checagem feita junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral, ainda havia apenas as duas pesquisas de intenção de voto sobre as Eleições Municipais que já foram divulgadas.

Denúncias de propaganda irregular

O TSE mantém ainda um aplicativo onde o eleitor pode fazer denúncias sobre propaganda eleitoral irregular. Chamado de Pardal, o aplicativo possibilita ao cidadão informar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público denúncias de infrações eleitorais e irregularidades verificadas nas campanhas eleitorais. Ele pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Android e iOS.

Quantidade de denúncias

Ao consultar o Pardal, foi possível verificar que até a quarta-feira, dia 25, em Vargem Grande do Sul, foram registradas 16 denúncias sobre possíveis infrações eleitorais. Na região, Aguaí tem uma denúncia, Casa Branca um total de 108, em Divinolândia são três, mesmo número de Espírito Santo do Pinhal e Itobi. São José do Rio Pardo contava com 34, São João da Boa Vista, 13 e São Sebastião da Grama, nove denúncias.

Mais uma mulher na Câmara

Com a saída de Celso Itaroti (PSD) do Legislativo, a suplente Flavinha Carvalho tomou posse essa semana. Assim, a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul volta a contar com duas mulheres no Legislativo – Flavinha e a atual presidente da Casa, Danutta Rosseto (Republicanos). Além das duas, Vargem já contou com as vereadoras Beatriz Correa Leite, Zinha Cordeiro, Neide Castilho, Sandra Picinato, Márcia Iared e Simoni Marques.

Só em flagrante

Nenhuma candidata ou candidato pode ser detido ou preso desde o último sábado, dia 21, salvo em flagrante delito. A medida visa assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral ao prevenir que prisões sejam utilizadas para prejudicar um candidato por meio de constrangimento político ou afastá-lo de sua campanha. A garantia segue em vigor até 8 de outubro, 48 horas após a eleição.