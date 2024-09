Célio, o Gordo, tenta reeleição pela 3ª vez

Candidato a vereador pela sexta vez, Célio Santa Maria, o conhecido Gordo Massagista, ocupou um cargo no Legislativo em dois mandatos, nas eleições de 2016 e de 2020. Com 59 anos, Gordo possui ensino fundamental incompleto e, atualmente, trabalha de modo informal para atuar como vereador.

Gordo é candidato pelo PSD e comentou que está na política concorrendo a eleições há 20 anos, mas que ouve os problemas da população há 48 anos. À Gazeta de Vargem Grande, Célio contou que entrou na política em 1976, quando ainda tinha apenas 11 anos. “Trabalhei na busca de votos e elegemos um verdadeiro representante da classe pobre de Vargem Grande, o saudoso ‘Pavão’, o sr. Homero Correa Leite, prefeito de 1977 a 1982”, disse.

Ao jornal, ele avaliou o seu trabalho como vereador. “Avalio meu mandato como vereador sendo exercido na plenitude, fiscalizando, realizando projetos, requerimento, indicação, ofícios, moções e principalmente visitando a população e buscando as demandas para levar até o Executivo”, comentou.

Célio citou seu principal projeto e pontuou sobre como foi sua atuação como vereador. “O meu principal projeto foi a proibição de soltura e comercialização de fogos de artifício, visando um cuidado aos idosos, autistas e crianças. No quesito atuação, cobro diversas áreas, além de fiscalizar os atos do Executivo e também atender às reivindicações dos moradores. Na Saúde, cobro a falta de remédio, falta de médico nas UBS e, constantemente, faço visitas no PPA”, disse.

“Na Educação, minha atuação foi cobrando a falta de vaga em creche e a grande dificuldade para as mães que trabalham sem registro em conseguir adquirir o direito dos seus filhos por lei, de estarem frequentando a creche”, completou.

Seu objetivo, ao disputar o pleito novamente, é dar continuidade ao trabalho. “Pretendo continuar atuando de forma incansável na saúde e educação caso seja reeleito”, informou.

O candidato contou o que vê de positivo na cidade. “Vejo de forma positiva em nossa cidade diversos pontos, como segurança pública na instalação de câmeras, (apesar de não estarem em funcionamento). No saneamento básico, há o investimento da troca dos encanamentos de água. Já na educação, há a inauguração das duas novas creches, escola de ensino integral Professor Flávio Iared, e também não poderia deixar de citar a Univesp, que é a realidade de um sonho meu, um Polo da faculdade virtual do Estado de São Paulo em Vargem Grande do Sul. Na área da saúde, há a modernização do painel eletrônico e a reforma do PPA”, ressaltou.

Com relação ao que acha possível ser melhorado na cidade, falou sobre a área da Saúde. “Aponto a agilidade do atendimento do PPA, uma vez que a unidade conta com excelentes profissionais, porém se encontram sobrecarregados com a nova estrutura da unidade, uma vez que os enfermeiros realizam diversas funções ao mesmo tempo, se desdobrando entre as pré consultas adulto e pediatra e nas medicações. É necessário aumentar o número de funcionários para agilizar o atendimento e também mais médicos, uma vez que o clínico tem deixado a ala geral para atender na pediatria. Isso gera apenas tumulto e o cansaço dos funcionários, de ter que ficar pulando de um lugar para o outro”, pontuou.

Gordo também falou sobre o papel do vereador. “Vejo em relação à Câmara o papel do vereador que sofre um grande impacto quando eleito, pois na campanha vive a ilusão de prometer coisas absurdas e impossíveis e, ao chegar à Casa de Leis, você toma conhecimento do seu real dever, aquilo que o regimento interno determina, conhece a lei orgânica do município, onde deve ser seguido e no cumprimento e dever da lei”, disse.

Questionado sobre sua campanha eleitoral, informou que ela está correndo de forma tranquila. “Com pontos de apoio firmados e amigos realizando panfletagens de forma voluntária. Participando de reuniões e sabatinas nas ruas da cidade e, principalmente, em minha casa através do trabalho social com a massagem que realizo há anos, onde se concentra um grande número de pessoas diariamente e também buscam o material de campanha”, finalizou.

Célio também agradeceu aos meios de comunicação local pelas entrevistas concedidas durante sua campanha eleitoral.