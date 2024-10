Atletas participam de Seminário de Poomsae

Atletas de taekwondo de Vargem Grande do Sul participaram no sábado, dia 21, do Seminário de Poomsae. O evento, com atletas da Seleção Brasileira, serviu de preparação para o Campeonato Brasileiro de Poomsae que tem início nesta quinta-feira, dia 26, e segue até o domingo, dia 29, em São Paulo.

Na cidade, há duas atletas classificadas para o evento, Manuela Bedin Xavier e Mariha Clara Longhi Felipe, titulares da Seleção Paulista de Poomsae. As atletas disputarão o título brasileiro com mais de 600 atletas de todo Brasil.

O Seminário de Poomsae aconteceu em Jaguariúna e foi ministrado pelo técnico da Seleção Brasileira de Poomsae, mestre Marcelo Yamashita, de Mogi das Cruzes (SP).

Além das atletas classificadas para o Campeonato Brasileiro, participaram do seminário as atletas Lara Paladino Felipe e Maria Eduarda Piovan Ferreira e o mestre Carlos Xavier.

Agora, o time fica na torcida para que as atletas Manu Xavier e Mariha Longui Felipe tenham um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. As duas atletas disputam no domingo, dia 29.