Léo Martins é campeão paulista 2024 na luta de braço

O atleta vargengrandense de luta de braço Leonardo Martins venceu o 43º Campeonato Paulista de Luta de Braço, realizado nos dias 21 e 22 de setembro, em Monte Mor. O evento, organizado pela Federação Paulista de Luta de Braço e pela Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo, contou com disputas acirradas entre atletas de diversas cidades paulistas.

Léo foi o campeão na luta com o braço esquerdo, mas na disputa com o braço direito, acabou sofrendo uma lesão logo no segundo confronto e precisou desistir da briga pelo título com este braço. Léo agradeceu seus parceiros de treino, Luís Otávio, Gustavo Bude, Thiago, Luís e Andriel e também os profissionais que o ajudaram na preparação para o campeonato.

Por conta da lesão sofrida no último final de semana, o atleta não participará de mais torneios nestes últimos meses de 2024 e comentou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que vai focar em sua reabilitação, de olho nas competições de 2025. “Quero me recuperar para poder chegar mais forte para o ano que vem”, afirmou.