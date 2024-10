“Empresa Top 150 Anos” Fuzil: ferramentas que construíram parte da história de Vargem

Quando Vargem Grande do Sul completava 40 anos de fundação, nascia na cidade uma marca que ainda hoje é uma das mais importantes empresas da cidade: a Fuzil. Sinônimo de ferramentas de qualidade, a Fuzil faz parte do dia a dia dos vargengrandenses desde 1914 e atualmente é um grupo com atuação em diversos segmentos e que emprega, diretamente, mais de 200 pessoas na cidade e mais de 300 pessoas terceirizadas.

Era 1895 quando chegava ao Brasil, um oficial de ferreiro vindo da Itália de nome Ângelo Sbardellini. Após meses de trabalho na lavoura, foi contratado para exercer sua verdadeira vocação em uma ferraria em Vargem Grande do Sul.

Antes da virada do século, Ângelo e seu filho Luiz adquiriram a ferraria e, até o ano de 1914, dedicavam-se a consertos e fabricação de troles e carroças. Quando eclodiu a 1º Guerra Mundial, a escassez de enxadas no mercado fez com que reformassem as usadas e, em seguida, as revendessem.

Nascia assim, a Marca Fuzil, a qual se solidificou através do trabalho de Eduino Sbardellini, filho de Luiz Sbardellini. Atualmente, a empresa é dirigida por Eduardo Sbardelini e Jair Sposito Gabricho.

Marca consolidada em todo Brasil

Em mais de meio século, a Fuzil foi se expandindo no mercado, incorporando novas tecnologias, investindo em diferentes áreas de atuação, sempre mantendo suas raízes em Vargem Grande do Sul, acreditando e contribuindo com a história do município.

Atualmente, com seus 128 colaboradores, a Fuzil está fortemente envolvida com a comunidade vargengrandense, seja patrocinando ou apoiando projetos e eventos relevantes para a cidade, seja em suas diversas ações internas, sempre com o objetivo de ser parte atuante do progresso de Vargem.

Para seguir com esse propósito, a Fuzil conta com sua solidez no mercado nacional, que é fundamentada por suas principais características: a qualidade dos seus produtos, uma equipe interna e externa especializada, uma logística eficiente com entregas em todo o Brasil e um amplo portfólio com mais de 20.000 itens.

Nesse cenário, um momento marcante foi a consolidação da marca Fuzil como referência, representando as melhores marcas de ferragens, ferramentas e produtos veterinários para mais de 125.000 clientes em todo o Brasil.

Por isso, entre as razões para seus clientes escolherem a Fuzil, está a combinação de qualidade, garantia e um compromisso com a satisfação total, além do atendimento personalizado e efetivo.

Desafios que moldam o futuro

Com um passado que proporcionou uma base forte para seu desenvolvimento, a Fuzil entende que é preciso estar preparada para a superação de vários obstáculos que a economia brasileira está sujeita. Entre os maiores desafios, estão a adaptação constante às mudanças de mercado, a manutenção de um alto padrão de qualidade e a logística para atender clientes em todo o Brasil, especialmente em tempos de crise.

Para isso, a Fuzil investe em treinamento contínuo para sua equipe e acompanha as tendências de mercado, além de participar de feiras e eventos do setor para se manter informada sobre inovações.

Novos projetos

Entre os planos para o futuro, a empresa planeja expandir seu portfólio de produtos, aumentar a eficiência logística e buscar novos mercados dentro do Brasil, além de melhorar constantemente o atendimento ao cliente.

Para a Fuzil, mesmo com projetos visando o mercado nacional, Vargem Grande do Sul continuará como parte fundamental de seu futuro, pois foi onde tudo começou. Vargem abriga a cultura de trabalho e a tradição que moldaram a identidade da Fuzil.