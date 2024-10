“Empresa Top 150 Anos” Massimo Zanetti Beverage Brasil do exterior para Vargem Grande do Sul e todo o país

A Café Pacaembu foi certamente uma das empresas que encheu o vargengrandense de orgulho. Reconhecida nacionalmente por conquistar prêmios pela qualidade, o Café Pacaembu está na mesa dos moradores da cidade desde 1957, quando foi fundado pelo saudoso Michel Halla. A trajetória dessa empresa legitimamente vargengrandense ganhou contornos internacionais recentemente, quando foi adquirida pela italiana Massimo Zanetti Bevarage Group.

Já a história do Massimo Zanetti Bevarage Group tem suas raízes no passado. Massimo Zanetti nasceu em uma família de comerciantes de café; não apenas a tradição, mas também a paixão foi transmitida por seu avô e depois por seu pai.

Na década de 1970, Massimo Zanetti comprou a torrefação Segafredo, em Bolonha. Assim surgiu a Segafredo Zanetti SpA, uma holding que se destacou com sua rápida expansão das operações no exterior, primeiro em Portugal, França e Áustria e depois na América do Sul.

Atualmente, a Massimo Zanetti Beverage Group é reconhecida como uma das principais empresas do mundo na produção, processamento e comercialização de café, em constante crescimento, operando 40 marcas renomadas em 110 países, com mais de 3 mil colaboradores.

A empresa iniciou as suas operações no Brasil em 1998 com a fundação da Segafredo Zanetti Brasil S.A. Uma torrefação de café que operava comercialmente no varejo/supermercado, cafeterias/café expresso e exportação, situada em Contagem (MG).

Em 2019, o grupo deu um passo significativo ao adquirir a renomada empresa Café Pacaembu Ltda, fundada em 1957 em Vargem Grande do Sul. Da fusão entre Segafredo Zanetti e Café Pacaembu, surgiu a Massimo Zanetti Beverage Brasil Ltda.

Essa aquisição fortaleceu ainda mais a presença do grupo no mercado brasileiro, permitindo que a MZB Brasil consolidasse sua atuação e aproveitasse as amplas oportunidades de crescimento que o Brasil oferece. A MZB Brasil ainda possui filiais estrategicamente localizadas em Contagem (MG), São Paulo e Vargem Grande do Sul. As três unidades empregam 154 colaboradores.

Vargem: parceria estratégica

De acordo com a MZB Brasil, a aquisição do Café Pacaembu em Vargem Grande do Sul teve muito peso para o grupo pelo fato de ser uma empresa sólida, com mais de 60 anos de tradição. Além disso, foi ressaltado que a indústria existente no Café Pacaembu é muito bem equipada com tecnologia de ponta e um excelente capital humano, reforçando a intenção da empresa e permitindo explorar as oportunidades de crescimento que o Brasil oferece.

A empresa destacou ainda que Vargem Grande do Sul é fundamental para o sucesso do grupo devido à sua facilidade logística, que otimiza nossa distribuição e operação. “Além disso, a cidade oferece uma diversidade de talentos, permitindo que recrutemos profissionais qualificados que contribuem significativamente para a nossa equipe. Essas características nos ajudam a manter a qualidade e a inovação que são essenciais para o nosso crescimento”, explicou.

Se destacando em um mercado competitivo

A produção de café no Brasil representa um mercado extremamente competitivo, com diversas marcas disputando a preferência do consumidor, que está cada dia mais seletivo com o que leva à sua mesa. Assim, a Massimo Zanetti Beverage Brasil busca se destacar investindo em inovação e tecnologia, com um processo 100% automatizado e logística própria. “A empresa se destaca entre as 10 maiores torrefações do Brasil e ocupa a terceira posição no estado de São Paulo, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café (Abic). Comprometemo-nos com o desenvolvimento sustentável, promovendo melhorias contínuas em produtos, processos e no desenvolvimento de nosso capital humano. Dessa forma, garantimos a entrega de produtos de altíssima qualidade”, informou à reportagem.

Esse empenho se reflete na fidelização de consumidores. “Nossos clientes escolhem nossa empresa devido à garantia de qualidade e à credibilidade e confiança que mantemos no mercado. Prezamos pela transparência em todas as etapas do nosso processo, garantindo a rastreabilidade dos produtos. Além disso, estamos comprometidos com a melhoria contínua, o que nos permite atender às expectativas dos nossos clientes e proporcionar uma experiência diferenciada”, conforme foi explicado.

Desafios e conquistas no Brasil e no mundo

Ao longo dessas décadas de história, a empresa precisou superar diversos obstáculos, como a volatilidade do mercado agrícola. No entanto, um dos mais desafiadores foi a pandemia da Covid-19, conforme o relatado. “A empresa adaptou-se, colocando os colaboradores administrativos em home office e oferecendo suporte e cuidados especiais aos que continuaram em trabalho presencial. Outro desafio constante é lidar com os altos custos do café, buscando equilibrar os preços de compra da matéria-prima às expectativas dos consumidores e o volume de vendas”.

O empenho e dedicação constante também resultaram na colheita de muitos sucessos. Por exemplo, a principal marca da empresa, Segafredo Zanetti, patrocina grandes eventos esportivos e culturais na Itália e no mundo, como a equipe italiana de basquete Virtus, a equipe de ciclismo Trek, futebol, tênis, entre outros. No Brasil, a Segafredo Zanetti foi patrocinadora do ícone do automobilismo, o piloto Ayrton Senna, durante quase toda a sua carreira.

Outro momento marcante se deu com a premiação do Café Pacaembu Extraforte, que foi considerado o Melhor Café na categoria Extraforte pela Abic – Associação Brasileira da Indústria de Café, passando a ser conhecido como o Melhor Extraforte do Brasil e dentre outras premiações ao longo dos anos.

Trabalhando no presente, de olho no futuro

Para se manter referência no cenário nacional e internacional, a empresa contou que se mantém atualizada ao participar de feiras do setor, buscando parcerias estratégicas e realizando pesquisas de mercado. “Isso nos permite acompanhar as últimas tendências e inovações. Além disso, investimos em tecnologia de ponta e promovemos melhorias contínuas em nossos produtos e processos, garantindo que estejamos sempre alinhados às expectativas dos nossos clientes e às demandas do mercado”, comentou.

“Também estamos focados no lançamento de novos produtos, sempre com o objetivo de atender às necessidades dos nossos clientes, consolidando ainda mais nossa presença no mercado”, adiantou.

Para isso, os planos de expansão incluem potencialização das vendas de todas as marcas do portfólio, em especial Café Pacaembu nos estados de São Paulo, além de Nova Suissa, em Minas Gerais, e Segafredo Zanetti a nível nacional, além de explorar novos nichos de mercado em outras regiões do Brasil.

A empresa também está focada em investir tanto no ambiente físico quanto no digital, buscando diversificar sua presença e maximizar as oportunidades de crescimento. “A MZB Brasil tem como objetivo expandir seu compromisso com a criação e o apoio a projetos sociais e culturais. Além disso, buscamos estar presentes em eventos relevantes e patrocinar atividades esportivas, que são parte essencial da identidade de nossas marcas”, afirmou.

Principais produtos

A empresa atua tanto no mercado interno quanto no mercado externo, oferecendo uma ampla gama de produtos nos segmentos de Mass Market e Food Service. Suas principais marcas são: Segafredo Zanetti, Café Pacaembu, Nova Suissa, Café Tradição, Café Itambé e Grão da Terra.

Além disso, atua no mercado de Private Label, produzindo cafés para marcas próprias de supermercados de várias regiões e terceirizações como para grandes players do mercado. A linha de produtos inclui café torrado e moído, café torrado em grão, capsulas de café cappuccino, café solúvel e filtros de café.

Também exporta café torrado em grão e moído para a Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Bolívia e Equador.