“Empresa Top 150 Anos” Marconi Comércio de Batatas e Cultive Agro: presentes no progresso de Vargem Grande do Sul

Um dos segmentos que mais prosperam em Vargem Grande do Sul é o agronegócio, principalmente o ligado ao cultivo da batata e a grande cadeia de negócios que abrange e vai desde o plantio, a colheita, o beneficiamento do produto para a venda e também o seu comércio, com reflexos positivos na economia do município, gerando riqueza e trabalho principalmente na safra.

Duas empresas de Vargem Grande do Sul que são destaques neste setor, contribuindo sobremaneira com o progresso da cidade, é a Marconi Comércio de Batatas, que tem como sócio proprietário Marconi de Jesus Andreatto e a Cultive Agro, da Família Rosseto dos produtores José Roberto Rosseto e Daniel Rosseto, especializada no plantio de batatas para industrialização.

Para conseguir chegar ao estágio atual, Marconi está no ramo há mais de 20 anos, quando começou em 2001 a trabalhar na Cerealista Ouro & Prata, de propriedade de Valdir Fernandes, que beneficiava e vendia batatas, tendo inclusive a matriz em São Paulo, na zona cerealista do Brás, na famosa Rua Santa Rosa.



Outra boa escola na sua formação profissional, foi a empresa agrícola Pirassu, de Arari Pinto de Oliveira, que plantava batata para a indústria e onde começou a trabalhar em 2004, onde também fazia um pouco de tudo, propiciando a Marconi um bom conhecimento na área de plantio e comércio de batata, além de colocar o entusiasmado empreendedor em contato com muitas pessoas do ramo.

Em 2010, com toda a experiência adquirida, Marconi passou a trabalhar por conta própria, principalmente comprando e vendendo batata. Vargem Grande do Sul certamente proporcionou a Marconi tudo que ele precisava para expandir seus negócios, mas teve que trabalhar muito para chegar na posição que ocupa hoje no setor.

Para se tornar conhecido no mercado, viajou muito na região do Paraná e Triângulo Mineiro, sempre negociando na sua área e conseguindo o respeito de seus clientes e parceiros pelo zelo com que tratava os negócios que realizava, uma área complexa, com altos e baixos devido às oscilações da batata no mercado.

Trabalho que continua realizando até os dias atuais, pois quando há falta de mercadorias, chega a ir até a Argentina comprar batata para suprir o mercado interno.

Na safra da batata na região de Vargem Grande do Sul, que vai de julho a novembro, sua empresa juntamente com as outras do ramo, são responsáveis por gerar centenas de emprego no município, contribuindo com o comércio local, beneficiando milhares de famílias.

Desde 2016, o empresário Marconi de Jesus Andreatto mantém uma parceria com a Família Rosseto, através da empresa Cultive Agro, que planta batata para a indústria, cabendo a Marconi a parte comercial da venda dos produtos que são beneficiados na Beneficiadora de Batatas Sant’Ana, da qual são sócios.

Um dos grandes produtores de batata do município, José Roberto Rosseto, através da beneficiadora, visa maximizar seus ganhos tanto após a colheita, como também na comercialização do produto. A batata para a indústria vem ganhando importância nos últimos anos, sendo produzida para se fazer dela chips, pré-frita congelada, pré-cozida, liofilizada e fécula/amido.

Dentre todos estes segmentos de processamento de batata, a indústria de batata chips é atualmente o ramo de processamento que mais trabalha com matéria prima produzida no país, segundo pode apurar o jornal.

Neste sentido, as lavouras conduzidas por José e seu filho Daniel Rosseto, procuram sempre estar se aprimorando com novas técnicas e melhoria de qualidade, com melhores práticas culturais e busca de variedades com boas características de processamento industrial, aumentando a produtividade média por alqueire plantado.

O resultado do plantio, colheita, beneficiamento e venda da batata reflete no bom humor da cidade neste período de safra, uma vez que gera empregos, cria renda, refletindo positivamente em vários setores econômicos do município e quando a cidade de Vargem Grande do Sul comemora 150 anos de fundação, as empresas comandadas por José Roberto Rosseto, Daniel Rosseto e Marconi de Jesus Andreatto, certamente são um dos pilares a sustentar e alavancar o seu progresso.