“Empresa Top 150 Anos”: Felgran: Uma história de tradição e inovação no mercado de grãos

Da pequena produção familiar à referência em qualidade

Fundada em 1980 pelos irmãos Antonio Flavio, Manoel, Jurandyr e Gabriel, a Cerealista Felgran iniciou suas atividades comercializando batata, cebola, alho e feijão em sacaria. Com o passar dos anos, a empresa identificou a necessidade de agregar valor aos seus produtos e, em 1984, iniciou o beneficiamento e o empacotamento de feijão, marcando o início de uma nova fase.

Inovação e crescimento contínuo

Após anos de dedicação e investimentos em tecnologia, em 2011 a Cerealista Felgran lançou a marca Felgran Nobre, um produto premium com grãos selecionados e de alta qualidade. A busca constante por excelência levou a empresa a inaugurar, em 2016, uma nova sede moderna e automatizada, equipada com os mais avançados sistemas de beneficiamento, classificação e empacotamento.

Ampliação do portfólio e fortalecimento da marca

Com a nova planta, a Cerealista Felgran ampliou seu portfólio de produtos, além do tradicional feijão carioca e preto, a empresa passou a beneficiar e comercializar feijão branco, vermelho, fradinho, bolinha e grão-de-bico. Além disso, a empresa também comercializa batata, cebola, alho, sal e arroz, sempre priorizando a qualidade e a procedência dos produtos.

Logística eficiente e atendimento personalizado

A Cerealista Felgran possui uma logística eficiente e ágil, atendendo a mais de 200 cidades entre o interior de São Paulo e o Sul de Minas Gerais. A empresa busca construir um relacionamento de confiança com seus clientes, oferecendo produtos de alta qualidade e um atendimento personalizado.

Compromisso com a qualidade

Desde sua fundação, a Cerealista Felgran mantém o compromisso de oferecer produtos de alta qualidade, investindo constantemente em tecnologia e processos produtivos. A marca Felgran Nobre se tornou sinônimo de qualidade e tradição no mercado de grãos, sendo reconhecida pelos consumidores por sua excelência.

Com uma história de sucesso e uma visão de futuro promissora, a Cerealista Felgran continua a se consolidar como uma das principais empresas do setor no Brasil. Através da inovação, da qualidade e do compromisso com seus clientes, a Cerealista Felgran busca expandir sua atuação e fortalecer ainda mais sua marca.