“Empresa Top 150 Anos”: Loja Tatoni, há 77 anos presente na vida dos vargengrandenses

A história da Loja Tatoni está intimamente ligada a Vargem Grande do Sul e seu desenvolvimento econômico há mais de 70 anos, quando em 21 de junho de 1947, o jornalista Walter Tatoni funda a Gráfica “A Imprensa” Ltda, juntamente com seus sócios Antônio Pinto Fontão e Benedicto Bedin. Walter Tatoni se destacou além de jornalista, como um dos principais políticos do município.

O objetivo principal do jornal era manter informado os cidadãos e buscar constantes melhorias e desenvolvimento para a cidade.

Em 1951, ele adquire as partes dos sócios e torna-se seu único proprietário, mudando a empresa para a Rua do Comércio.

Por sua vez, em 1941, sua esposa Maria Aparecida dos Santos Tatoni, a dona Tita, fundou a empresa M.A.S. Tatoni, cujo nome fantasia era “Casa Progresso” que funcionava na Rua do Comércio, nº 387, tendo como principal atividade a papelaria e armarinhos, além de produtos de beleza da marca Helena Rubstein, presentes finos como porcelanas da marca Schmidt, entre outros.

Em 1954, a direção do jornal passa para o filho do casal, professor Pedro dos Santos Tatoni e sua esposa Eyri Maria Valsecchi Tatoni.

Com visão empreendedora, Pedro Tatoni adquire o terreno no atual endereço, à Rua do Comércio, nº 237, unindo todos os segmentos, gerando progresso e tornando a cidade conhecida em Vargem Grande Sul e região.

A partir desta data, há uma grande evolução nos negócios da família.

Na nova loja, além da papelaria, é ampliado o mix de produtos como brinquedos, perfumes, artigo de pesca e mercearia, além de utilidades domésticas, pois em Vargem naquela época ainda não tinha supermercados.

Há de se notar aí, a herança das atividades do comércio trazida por dona Tita, que durante 20 anos manteve a Casa Progresso, que foi incorporada em 1962, na nova loja criada pela família Tatoni.

O novo modelo de negócios praticado na loja, bem como todo o moderno layout, tinha a digital do casal Eyri e Pedro Tatoni, e assim a Gráfica “A Imprensa” ficou carinhosamente conhecida por Gráfica até os dias atuais.

Nova divisão na empresa

Em 1981, é feita a divisão da área comercial e industrial envolvendo dois filhos do casal, ficando a área comercial a cargo de Pedro Alcântara Valsecchi Tatoni, que continuou no mesmo local, e a área industrial a cargo de Walter Tatoni Neto, que monta a moderna Gráfica Tatoni na Av. Walter Tatoni.

Com a entrada de Pedro Alcântara na direção da Loja Tatoni, ainda jovem, novas ideias são implantadas no segmento da qual ele ficou responsável, expandindo ainda mais as atividades da loja.

Em 1989, Pedro Alcântara casa-se com Filomena Dell’Agli Tatoni, que passa também a ser responsável pelo dia a dia da loja, e juntos o jovem casal moderniza as instalações, ampliando ainda mais a diversidade de produtos, tornando a Loja Tatoni uma das principais referências de Vargem Grande do Sul e região pela qualidade de seus produtos.

Segundo os proprietários Filomena e Pedrinho Tatoni, como é conhecido, no ano em que a Loja Tatoni completa 77 anos e Vargem Grande do Sul seus 150 anos de fundação, há muito o que comemorar e refletir: “Foram muitos anos de dedicação e trabalho para chegarmos até aqui, com essa variedade de produtos de qualidade e bom gosto; fizemos parte de momentos importantes de muitas pessoas, como nascimentos, casamentos, 1º dia de aula, aniversários, Dia das Crianças e Natal, e por tantos outros momentos especiais, e por isso a Loja Tatoni é lembrada com tanto carinho por todos”.

A Loja Tatoni é uma empresa sólida, com muitos anos no mercado, procurando fidelizar seus clientes com os melhores produtos, as melhores marcas do mercado e os melhores preços. “Acima de tudo, procuramos prestar o melhor atendimento aos nossos clientes, fazendo com que eles sempre se lembrem da Tatoni. Temos parcerias com empresas para fornecer aos seus funcionários através de convênios, descontos e prazos de pagamentos exclusivos”.

A Tatoni possui canais de vendas para empresas com preços de atacado e atendimento personalizado com entregas gratuitas em Vargem e toda a região.

“A cada ano que passa, procuramos melhorar ainda mais para sempre melhor atender, com treinamento para os funcionários, modernização do estoque e instalações da loja, negociação de preços e prazos com fornecedores para repassarmos aos clientes e, assim, garantirmos sempre clientes satisfeitos”, disseram.

Quando Vargem Grande do Sul comemora 150 anos, a Loja Tatoni continua investindo energia, conhecimento e dedicação para manter a tradição com a qual chegou até o presente momento, sendo por todos reconhecidos desde gerações passadas, não só pelo nome atual de Loja Tatoni, pois para muitos ela continua sendo chamada pelo carinhoso nome de “A Gráfica”.