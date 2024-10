Lobo Guará foi visto pulando para dentro do cemitério

Um lobo guará, uma espécie de animal que está ameaçada de extinção, foi visto na noite da quarta-feira, dia 2 de outubro, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul.

O animal foi filmado próximo à entrada principal do Cemitério da Saudade, onde entrou segundos depois, pulando o muro.

Na manhã da quinta-feira, dia 3 de outubro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes informou em suas redes sociais que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi alertada ainda na quarta-feira sobre a presença do lobo guará na zona urbana. A GCM, por sua vez, acionou a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros, que ficaram de vir até Vargem na manhã seguinte.

Nesta quinta-feira, foi constatado que o lobo já havia ido embora do cemitério, que está aberto normalmente neste dia 4 de outubro.

O prefeito Amarildo lembrou ainda que o lobo guará é um animal dócil e que não costuma atacar as pessoas. “Se por ventura ele aparecer em algum lugar acione a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental pra que seja tomada providência. Mas é claro, sem machucar o animal em hipótese nenhuma. É um animal da fauna brasileira, e é claro que aconteceu alguma coisa pra que ele adentrasse assim a cidade”, observou.

O lobo guará é o maior canídeo da América do Sul e seu tamanho chega a um metro de comprimento e 50 cm de altura, pesando cerca de 25 kg.

Seu habitat são florestas, cerrado e pastagens. Entre as principais ameaças para a espécie estão o risco de atropelamento, incêndios florestais, desmatamento e contato com animais domésticos, que podem transmitir ao lobo algumas doenças. Fonte: Governo de São Paulo.