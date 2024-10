Inscrições da Lei Aldir Blanc finalizam dia 17

As inscrições do Edital de Chamamento Público 004/2024 – Lei Aldir Blanc vão até o dia 17 de outubro. O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul ressalta que esta é uma oportunidade única para artistas, coletivos e espaços culturais que buscam apoio financeiro para suas atividades e projetos.

O edital está aberto para diversas áreas de atuação, como Artes cênicas, Música, Literatura, Artes visuais, Audiovisual, Patrimônio cultural, Cultura popular, Capoeira, Promoção da Diversidade Cultural, Formação e Capacitação em Cultura e Cultura Digital.

De acordo com o Departamento de Cultura, os recursos disponíveis visam promover a manutenção das atividades culturais, a realização de projetos e a valorização de iniciativas que enriquecem a comunidade.

Para se inscrever, acesse o site: www.vgsul.sp.gov.br na aba: “Prefeitura”, clique em “Departamentos” e depois em “Cultura e Turismo” e consulte o edital completo, o qual contém todas as informações sobre requisitos, prazos e documentação necessária.

Para mais informações e eventuais dúvidas, entre em contato pelo e-mail grupo.cultura@vgsul.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3641-6199 ou presencialmente, no Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul, Localizado na Casa da Cultura, à Rua Major Correa, nº 505.