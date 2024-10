Milhares de pessoas foram ao show na Represa

Milhares de pessoas saíram de suas casas no domingo, dia 29, e foram à Represa Eduíno Sbardellini prestigiar o show da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. O show foi gratuito e aberto ao público, uma das comemorações realizadas pela Prefeitura Municipal para comemorar o aniversário de 150 anos de fundação de Vargem Grande do Sul, celebrado na quinta-feira, dia 26. No domingo, os presentes se divertiram ao som dos sucessos da dupla.

O evento contou com Praça da Alimentação e um caminhão pipa jogou água e refrescou o público presente.

Com uma carreira consagrada da música sertaneja, a dupla João Bosco & Vinícius é considerada uma das pioneiras do estilo sertanejo universitário no Brasil.

Os amigos são donos do hit “Chora, Me Liga”, “Curtição”, “Falando Sério”, “Segunda Taça” e “Amiga Linda”. Os dois se conheceram em 1991, aos 10 anos, quando se mudaram para a mesma cidade. Alguns anos depois, começaram a tocar em bares pelo Mato Grosso do Sul.

Em 1999, a dupla se mudou para Campo Grande para fazer faculdade, o que fez com que o termo “sertanejo universitário” começasse a ser usado. O primeiro álbum da dupla, intitulado “Acústico Bar”, foi lançado em 2003 e vendeu 40 mil cópias apenas no Mato Grosso.

Cobertura

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente e cobriu o show da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius na Represa. As centenas de fotos e vídeos registrados pelo jornal estão disponíveis na página do Facebook do jornal.

Fotos: Reportagem