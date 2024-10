Vargengrandense cursará direito na Universidade de Coimbra

O vargengrandense Tayrone Marquesini Chiavone foi aprovado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2º lugar, no curso de doutorado em Direito Civil.

O advogado Tayrone tem 33 anos, é formado em direito pela Unifeob e é mestre em direito pela Universidade Nova de Lisboa.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que o curso na Universidade de Coimbra dura cinco anos e tem início no dia 7 de novembro. “A expectativa é aprofundar minha pesquisa relacionada às interseções do Direito e da Tecnologia, especialmente no campo da inteligência artificial e da regulação de plataformas”, disse.

Residindo atualmente em São Bernardo do Campo, é sócio proprietário do seu escritório de advocacia, Marquesini Chiavone Advogados, escritório especializado em Direito Empresarial e Direito Digital.

Casado com Tamiris Teixeira Chiavone, Tayrone é filho de Solange Garcia Marquesini e Reinaldo Antônio Chiavone e tem como segundo´pai, Manoucherh Charkhi. Tayrone é neto do saudoso advogado Romualdo Garcia Marquesini.