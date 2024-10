Gazeta entrevista candidatos sobre Água e Esgoto

A Gazeta de Vargem Grande, pela quinta semana consecutiva, entrevistou os três candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul, José Carlos Rossi (PSD), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani, Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau e Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano.

Nesta última entrevista com os candidatos antes da eleição que acontece neste domingo, dia 6, o jornal abordou o tema Água e Esgoto. A Gazeta questionou o que cada candidato pretende fazer, caso seja eleito, na área, abordando os investimentos, obras e planos para o setor.

As perguntas foram iguais aos candidatos a prefeito, sendo que cada um e sua equipe respondeu de conformidade com o que acham, pensam e pretendem fazer caso sejam eleitos.

Após cinco semanas de trabalho, a Gazeta de Vargem Grande agradece imensamente a todos os candidatos a prefeito e seus coordenadores de campanha pelas respostas dadas durante as entrevistas, fortalecendo as campanhas e demonstrando grande respeito aos eleitores do município, à democracia e também à imprensa local.

Rossi pontua sobre os investimentos feitos no SAE

Como vê os investimentos que o SAE está fazendo no setor de água da cidade?

Na realidade, a atual administração anuncia que está “investindo”, mas “esquece” de deixar claro para a população que tudo isso é financiado e, por tanto, deixará uma dívida enorme para o próximo prefeito. Talvez por uma questão de vaidade, o prefeito Amarildo não gosta que se usa o termo “dívida” para se referir aos financiamentos que sua gestão contraiu e deixará para a futura administração pagar. No entanto, ele gostando ou não, essa é a verdade!

Na época em que Celso Ribeiro foi prefeito também tivemos um exemplo parecido. Ele desapropriou as terras da Família Ranzani para “investir” na construção do atual Distrito Industrial. No entanto, essa conta somente foi paga anos depois, quando Celso Itaroti assumiu a prefeitura. É muito fácil dizer que está “investindo” quando se compra algo e deixa para outro pagar. Na minha opinião, investimento é quando se faz uma obra e a deixa paga! Deixar financiamentos para o próximo gestor é dívida. E contra fatos, não há argumentos!

Caso seja eleito, no que avançaria quanto a independência do SAE com relação a Prefeitura Municipal?

Eu sou favorável ao fortalecimento do SAE. Na minha gestão, pretendo aumentar o número de servidores da autarquia e também oferecer melhores condições para que possam trabalhar. É necessário ter mais de uma equipe de plantão (sobreaviso) para que a população não sofra com a falta de água. Dessa maneira, quando houver um problema mais sério de abastecimento, uma equipe estará resolvendo o caso, enquanto a outra ficará à disposição para atender novas chamadas.

Na sua administração, como vê a possibilidade do corte de água para quem atrasa o pagamento da taxa de água?

A princípio sou contra o corte de água. Afinal, como uma família carente vai viver sem água? O ideal é que seja estudado caso a caso para se buscar soluções, sem causar prejuízos drásticos às famílias carentes. Diante disso, gostaria de destacar que meu grande compromisso é melhorar a qualidade de vida da população, com mais saúde, educação, segurança, sustentabilidade, saneamento básico e, principalmente, gerar empregos. Ao promover tudo isso, conseguiremos realizar a transformação que tanto sonhamos para Vargem, tirando as pessoas carentes da linha da pobreza e garantindo uma cidade mais justa e com qualidade de vida para todos!

Caso seja eleito, pretende continuar com os investimentos que o SAE está realizando na troca da tubulação antiga da cidade?

Na minha gestão, daremos prosseguimento a todas as obras em andamento. Nada ficará parado!

Como vê a qualidade da água fornecida à população?

Infelizmente o abastecimento de água é péssimo. Basta olhar nas redes sociais para ver as reclamações, quase diárias, sobre a água suja e até com aspecto oleoso que chega às torneiras em diversos bairros. Muita gente trabalha o dia inteiro e quando chega em casa não consegue tomar banho, lavar roupas ou mesmo preparar alguma refeição por conta do aspecto da água! Esse é um problema que precisa ser resolvido com urgência!

Caso seja eleito, pretende continuar com o SAE ou terceirizar o serviço de água e esgoto do município?

Pretendo continuar com o SAE e melhorá-lo, pois, é uma autarquia de grande importância e que precisa ser fortalecida. Minha meta é resolver os problemas de abastecimento e fornecer uma água de qualidade para a população.

Se eleito, pretende dar continuidade no término dos dois lagos que estão sendo construídos para abastecimento da cidade?

Como o próprio jornal menciona na pergunta, tratam-se de dois lagos e não duas “represas”. É importante pontuar isso para que a população fique esclarecida. Afinal, na eleição de 2020, durante a campanha eleitoral, Celso Ribeiro gravou um vídeo dizendo que a “nova represa” estava sendo construída. Isso há quatro anos, na véspera da eleição.

Em relação a esses dois lagos, iremos terminá-los sim! Além disso, tendo em vista que podemos enfrentar uma crise hídrica no futuro, já se faz necessário um estudo para a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA). Vamos avaliar a possibilidade desta unidade ser construída e utilizar a água do Rio Jaguari, que também abastece São João da Boa Vista.

Paralelamente a essas ações, também iremos cuidar das nascentes e promover campanhas de conscientização sobre o uso racional da água. Essas medidas são fundamentais, diante das mudanças climáticas que estão ocorrendo!

Caso seja eleito, pensa em fazer algum investimento na coleta e tratamento de esgoto na cidade?

O tratamento de esgoto, infelizmente, é um sistema obsoleto desde quando construído. Conforme apuramos, a administração optou pelo sistema mais defasado na época. Essa estação custou mais de R$ 9 milhões e até hoje não consegue fazer um tratamento eficaz do esgoto. E a maior prova disso é a quantidade de denúncias feitas junto ao Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente). Até a Prefeitura de Itobi já cobrou providências deste problema, uma vez que o esgoto in natura nosso é lançado no mesmo rio que abastece a cidade vizinha. Diante desse caos, nossa intenção é resolver esses problemas e, caso seja necessário, implantaremos um sistema mais moderno para realmente tratar o esgoto. Para isso, conto com o apoio do vice-governador Felicio Ramuth, o qual está comprometido a nos ajudar a resolver essa importante reestruturação!

Magalhães comenta sobre a água e o esgoto

Como vê os investimentos que o SAE está fazendo no setor de água da cidade?

Vejo como investimentos necessários, apesar de que, se formos olhar para a troca de tubulação, está acontecendo com pelo menos 15 ou 20 anos de atraso.

Caso seja eleito, no que avançaria quanto a independência do SAE com relação a Prefeitura Municipal?

Ouvimos muito se pregar que o SAE é independente e etc., como autarquia deveria ser realmente. Mas como seria ou até onde iria essa independência? Pois a direção é nomeada pelo chefe do executivo, as portarias muitas assinadas pela prefeitura, fica uma dúvida de qual ou como seria essa independência.

Na sua administração, como vê a possibilidade do corte de água para quem atrasa o pagamento da taxa de água?

Muito já se falou em corte do abastecimento. Muito se fala também que não é legal proceder ao corte total. Penso que se deve estudar todas as formas possíveis antes de se tomar atitudes mais drásticas. Penso que oferecer parcelamentos de forma que a população possa pagar seria uma forma justa. É necessário analisar casos, pois, temos informações de que existem grandes devedores, vamos fazer um levantamento e caso isso seja verídico, iremos chamar essas pessoas para juntos discutirmos uma melhor forma para a solução do problema.

Como vê a qualidade da água fornecida à população?

Informações dão conta de que a água quando sai do tratamento é de excelente qualidade. O problema é durante o trajeto até chegar à torneira do munícipe. Precisamos verificar isso com urgência.

Caso seja eleito, pretende continuar com os investimentos que o SAE está realizando na troca da tubulação antiga da cidade?

Se eleito, pretende dar continuidade no término dos dois lagos que estão sendo construídos para abastecimento da cidade?

Iremos sim concluir as obras deixadas pelo caminho. Mas antes iremos analisar a cada uma delas, como estão sendo feitas, o que está se empenhando naquilo e assim por diante.

Celso Ribeiro relata os planos para o SAE

Como vê os investimentos que o SAE está fazendo no setor de água da cidade?

O SAE – Serviço Autônomo de Esgoto foi instituído em 2007, na nossa administração. Temos uma preocupação especial com o sistema de abastecimento da cidade, pois além de ser algo indispensável ao ser humano, a água está diretamente ligada a questões de Saúde e Meio Ambiente.

Quando assumimos em 2001 era caótica a situação do Sistema de Água de Vargem Grande do Sul, com captação num pequeno córrego do município que não suportava as necessidades da cidade. Bombas antigas que quebravam quase que diariamente e eram de difícil manutenção, sistema elétrico totalmente precário o que causava falta de água constante em toda a cidade, agravada no período de estiagem. Total falta de investimento ou projeção para o futuro da cidade por parte dos prefeitos da época para resolver o problema do abastecimento e preparar a cidade para o crescimento futuro.

Fizemos um grande esforço e com muita criatividade, trabalho, parcerias e buscando recursos junto aos governos estadual e federal para investimentos de milhões de reais para um Novo Armazenamento, Sistema de Captação e Bombeamento, Nova Rede de Adução, Armazenamento e Tratamento de Água.

O primeiro passo para a melhoria do Sistema foi a construção da Barragem “Eduíno Sbardelini”, junto ao Rio Verde, depois a nova Captação com três bombas submersas sendo que o trabalho de duas delas são suficientes para atender à demanda, estando uma sob reserva para evitar paralisação no abastecimento da cidade. Também existem três modernas bombas de adução bombeando água até os reservatórios do Jardim Pacaembu. Continuando todo o investimento, foi construída uma nova Estação de Tratamento de Água, a ETA “Marçal Daniel de Andrade” que tem a capacidade de tratar 200 litros por segundo, abastecendo toda a cidade. Trabalhamos para levar água para o Jardim Paulista, Jardim Santa Marta, Jardim Dolores com novas adutoras que passaram por toda a cidade. Um trabalho difícil, cortando o asfalto para passagem dos canos, mas enfrentamos essa situação.

Os investimentos continuaram a troca da tubulação dos bairros mais antigos como Vila Santana que já foi concluído, do Centro que está em andamento e segundo informações, já está em licitação a troca dos bairros Vila Santa Terezinha e Vila Polar. Todos já sabem que a tubulação antiga traz perdas e problemas no abastecimento das casas, com esse trabalho a distribuição será melhorada. O que há de mais moderno está sendo utilizado para a troca dessa tubulação. Também foram investidos em novas bombas, novos painéis que permitem o controle dos reservatórios. Foram construídos 7 novos reservatórios, investido na frota e equipamentos do SAE e estruturadas novas equipes que agilizam o trabalho em toda a cidade.

O investimento no Sistema de Água é primordial para a cidade e comparando-se como encontramos o sistema caótico a beira de deixar os vargengrandenses totalmente sem água em 2001, foi um grande avanço que tivemos e hoje a população reconhece. É claro que ainda existem algumas questões para serem resolvidas e há necessidade de continuar os investimentos para manutenção e estruturar cada vez mais nosso SAE que é um patrimônio da nossa população. Nós trabalhamos para mudar a triste realidade do abastecimento em Vargem Grande do Sul quando pegamos uma situação de caos em 2001 e temos o compromisso e a experiência pra continuar esse trabalho.

Caso seja eleito, no que avançaria quanto a independência do SAE com relação a Prefeitura Municipal?

Como disse, vamos continuar os investimentos no SAE que precisa avançar e cada vez mais se estruturar pois é uma grande conquista de Vargem Grande do Sul. A oferta de água para a população através do SAE possibilita um dos menores valores da região e isso foi possível com o trabalho e o investimento que foi feito, não só na sua estrutura como na equipe. Claro que é necessário avançarmos e melhorar a distribuição e a reservação de água. Vamos terminar os novos lagos que estão sendo construídos, que como a Barragem Eduíno Sbardelini, serão reservatórios e também importantes áreas de lazer para a família vargengrandense e continuar trabalhando para que o SAE possa estar cada vez melhor estruturado.

Na sua administração, como vê a possibilidade do corte de água para quem atrasa o pagamento da taxa de água?

O SAE tem uma grande inadimplência e essa dívida prejudica a saúde financeira da autarquia para investimentos em sua estrutura e sua equipe. Existe uma legislação que trata do assunto da inadimplência e aborda a questão das pessoas que tem vulnerabilidade social; mas é injusto e ilegal que quem pode pagar, deixe de cumprir suas obrigações deixando de pagar pela água que recebe nas suas casas, onerando o SAE.

Caso seja eleito, pretende continuar com os investimentos que o SAE está realizando na troca da tubulação antiga da cidade?

Sim. São importantes obras que tem o objetivo de eliminar a tubulação velha dos bairros mais antigos que causam problemas na distribuição como perdas, turbidez da água e mau abastecimento. Faz parte de toda estruturação do sistema de água, que tem muitas etapas e é bastante complexo, mas é extremamente necessário para que o serviço de água se fortaleça e possa cada vez mais oferecer qualidade para a população.

Como vê a qualidade da água fornecida à população?

Existem inúmeros órgãos como CETESB, DAEE, entre outros, que fazem parte da Secretaria de Meio Ambiente e Abastecimento, inclusive GAEMA – Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente; que é regulador da qualidade da água e obriga os municípios a realizar centenas de testes em diversos pontos da cidade que comprovem a potabilidade da água distribuída. O SAE também faz esse trabalho e a água está dentro dos padrões exigidos. Existem problemas pontuais, causados devido a interferência para manutenção e pelas condições da tubulação antiga, e como já afirmei vamos continuar os investimentos para melhorar cada vez mais o SAE.

Caso seja eleito, pretende continuar com o SAE ou terceirizar o serviço de água e esgoto do município?

Comecei o trabalho de construir um sistema de abastecimento para nossa população e Amarildo continuou, o que mudou a realidade e o futuro de nossa cidade em termos de abastecimento. Imaginaram como seria a cidade agora sem a Barragem e toda essa estrutura construída? Milhões foram destinados para que pudéssemos chegar até aqui, com a Barragem, a nova captação, nova adução, nova ETA, novos reservatórios e o trabalho de troca de tubulação dos bairros antigos para resolver os problemas causados pela canos que enferrujam e trazem muitos problemas. Muita coisa ainda precisa ser feita. Destinar esta estrutura para terceiros e a população pagar um valor alto nas contas de água e esgoto não é uma opção. O SAE precisa continuar se estruturando, é um patrimônio de nossa cidade e vamos continuar esse trabalho.

Se eleito, pretende dar continuidade no término dos dois lagos que estão sendo construídos para abastecimento da cidade?

É um dos nossos compromissos. Fizemos a Barragem Eduíno Sbardelini com muito trabalho e sacrifícios, ela que mudou a história do abastecimento de Vargem Grande do Sul e se tornou um ponto turístico e de lazer para as famílias de Vargem. Temos o compromisso e a responsabilidade de terminar os lagos e integrá-los a este sistema de reservação do município e ainda transformá-los nos locais que serão opção de lazer para os vargengrandenses. Vamos fazer o Parque Linear integrando as represas.

Caso seja eleito, pensa em fazer algum investimento na coleta e tratamento de esgoto na cidade?

Nossa preocupação com a coleta do esgoto e tratamento, sempre foi grande. Antes não haviam feito nenhum investimento sequer para sanar esse problema que abrange questões de abastecimento, saúde e meio ambiente e é muito sério. Com muito empenho e trabalho quando prefeito, conseguimos construir a Estação de Tratamento de Esgoto com uma estrutura excelente que foi deixada funcionando tudo corretamente, mas precisava, é claro da devida manutenção e investimentos para fazer seu trabalho. Infelizmente em 2017 quando Amarildo assumiu, a ETE estava abandonada e foi necessário muito trabalho e investimento para que ela voltasse a funcionar. Atualmente o município coleta 96% do esgoto e trata 100% do que foi coletado devolvendo ao Rio Verde água tratada, ao invés de esgoto como acontecia antigamente. Esse índice de tratamento é um dos melhores índices do Brasil e com a Estação de Tratamento de Esgoto teve uma grande melhora na qualidade das águas. Além da manutenção constante que a rede de esgoto e a ETE tem que ter, especialmente por causa de corpos estranhos jogados na rede de esgoto como fraldas, roupas etc.; investir na estrutura é imprescindível para que ela esteja sempre atualizada e tenha capacidade de atender bem a população.

Caso seja eleito, pensa em fazer algum investimento na coleta e tratamento de esgoto na cidade?

Não há o que se pensar, há o que se fazer com urgência. Nossa estação de tratamento de esgoto está sucateada, continuamos jogando esgoto no rio, somos penalizados frequentemente e isso sai dos cofres públicos. Iremos nos debruçar com afinco sobre essa questão que é vergonhosa.

Muitas especulações recaem sobre o SAE. Precisamos verificar a equipe dos operacionais que estão sobrecarregados e são muitas vezes criticados e cobrados de alguma coisa que foge ao controle, portanto, iremos conversar com todos que fazem parte daquela autarquia, sou sabedor que as vezes querem aumentar o tamanho do problema quando não deve, e por outro lado minimizar o problema quando ele é grande. Iremos ouvir a todos, eu acredito que a solução para alguns desses problemas podem ser resolvidos com a experiência de quem está trabalhando na rua.