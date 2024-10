Canarinho está na política desde jovem e busca a reeleição pela 3ª vez

Após ser eleito por dois mandatos seguidos, Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, candidato pelo Cidadania, busca se reeleger pela terceira vez.

Canarinho tem 45 anos e é casado com Patrícia Picolo Scacabarozi, engenheira civil. É pai de Guilherme, de 17 anos, e de Giovana, de 13 anos. Formado em Ciência da Computação, ele é professor de Tecnologia na Escola D. Pedro II onde trabalha há 22 anos. Canarinho trabalha também com emissão de Certificados Digitais e Digitalização de Documentos, além de estar no segundo mandato de vereador.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que a política sempre esteve presente no seu cotidiano. “Desde a época em que fazia colégio no Alexandre Fleming de 1994 a 1996 eu já me envolvia com essas demandas. Montei uma chapa e fui eleito presidente do Grêmio Estudantil por 2 anos consecutivos. Depois na Faculdade em Pinhal também fui eleito Presidente do Diretório Acadêmico por duas vezes, visto que não era permitido a reeleição”, disse.

“No ano 2000, já concluindo a faculdade, decidi me lançar candidato a vereador apoiando Celso Ribeiro. Naquela eleição não consegui os votos suficientes para assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Fiquei triste, é claro, me recordo bem, mas fiquei muito confiante que um dia poderia novamente concorrer”, completou.

Canarinho contou que deu uma pausa, voltando a concorrer em 2016. “Já estava namorando com Patrícia e, em 2005 nos casamos, em 2007 tivemos o Guilherme e em 2011 a Giovana. Neste período eu não participei de nenhuma eleição, porém continuei fazendo meu trabalho sabendo que um dia eu iria concorrer novamente às eleições. E assim aconteceu. Em 2016 com apoio dos familiares, amigos e principalmente com incentivo do prefeito Amarildo me candidatei a vereador e fui eleito para meu primeiro mandato. Em 2020, consegui a reeleição e agora estou novamente concorrendo”, relatou.

O professor avaliou o trabalho como vereador. “O trabalho do vereador é muito importante para a cidade como um todo. As decisões que precisam ser tomadas devem ser analisadas pois vão refletir diretamente na vida de toda população. No meu trabalho sempre procurei solicitar recursos, aprovar projetos de interesses da população e atender demandas dos nossos munícipes”, disse.

Ao jornal, contou porque decidiu entrar na disputa novamente. “Nestes dois mandatos de vereador eu já colhi muitos frutos, trabalhei muito. Trouxe recursos, fiz muitos contatos com deputados federais e estaduais, ajudei entidades e grupos de nossa cidade, mas mesmo assim ainda acho que posso contribuir muito. Iniciei alguns projetos muito importantes para nossa cidade e gostaria de concluí-los”, comentou.

“O vereador é o legítimo representante do povo. Na Câmara Municipal procurei sempre atender as necessidades mais urgentes de nossa cidade, seja ela de qual área for. Desta forma, entendo, que o trabalho do vereador se torna mais produtivo e eficiente”, completou.

Para Canarinho, a cidade avançou muito nos últimos anos. “É visível que melhoramos muito. Porém, enquanto vereador e morador, entendo que ainda temos que avançar muito. Sempre devemos nos esforçar ao máximo para proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos, com responsabilidade e comprometimento com nossa população”, disse.

O candidato pontuou sobre a sua campanha. “O período de campanha não é tão longo como antigamente, onde eram 90 dias. Com o período mais curto, o trabalho fica mais intenso e não se pode perder tempo. Procurei fazer uma campanha limpa, sem ataques a outros candidatos e apresentando meu trabalho e o que pretendo fazer, caso eleito, para os próximos quatro anos”, ressaltou.

Canarinho agradeceu a entrevista do jornal Gazeta de Vargem Grande e fez alguns agradecimentos especiais. “Faço um agradecimento especial também a todos os meus familiares que durante a campanha se desdobram para ajudar e pela paciência e compreensão. Por fim, fazer uma saudação a todos os eleitores e eleitoras que abraçaram minha campanha, compartilham minhas postagens nas redes sociais e me ajudam a pedir voto. Muito obrigado”, finalizou.