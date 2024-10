Após incentivo, Wilsinho disputa o pleito para vereador

O vargengrandense Wilson Luís Fermoselli Ronqui, o Wilsinho Fermoselli, é candidato a vereador pelo Cidadania e busca ser eleito pelo quarto mandato. Wilsinho tem 58 anos e é formado professor de Educação Artística (Artes) pela Faculdade de São José do Rio Pardo. Atualmente, trabalha de modo informal, como ocorreu nos mandatos anteriores, dedicando a função de vereador.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Wilsinho contou que participa da vida política há mais de 30 anos e já participou de muitas campanhas. “No ano de 1992, fui um dos fortes cabos eleitorais na campanha do prefeito José Reinaldo Martins, a qual tenho muita estima. Os meus laços políticos são de família, os meus tios Antônio Fermoselli Neto, Roberto Aparecido Fermoselli (já falecido) e Luis Carlos Fermoselli exerceram a função de vereador. Fui eleito vereador por três mandatos, nas legislaturas de 2009-2012, 2013-2016 e 2017-2020. Na eleição de 2020, fiquei como primeiro suplente, obtive votos, mas não alcancei a legenda do partido”, disse.

Wilsinho falou sobre alguns feitos enquanto ocupava uma cadeira no Legislativo. “Ocupei a presidência da Câmara por duas vezes (07 a 31 de janeiro de 2015) e no ano de 2017, por se tratar de mandato anual. Nos meus mandatos como vereador, sempre pautei ter uma conduta íntegra, fiscalizando o Executivo, e apresentando na Câmara Municipal, indicações, requerimentos e emendas no Orçamento, colaborando para a melhoria da cidade e servindo a população. Representei as Comissões Permanentes: Saúde, Educação e Assistência Social, Obras, Serviços e outras atividades, Justiça e Redação, e Finanças e Orçamento”, comentou.

“Na Mesa Diretora, ocupei os cargos de secretário, vice-presidente e presidente. Representei a Câmara Municipal por 10 anos no Hospital de Divinolândia, o Conderg, e representei a Câmara Jovem no biênio de 2009-2010. Fui representante do Censo Demográfico 2010 como integrante da Comissão Municipal de Geografia e Estatística de Vargem Grande do Sul. E fui integrante do Censo Agro 2017, representando a Câmara Municipal”, completou.

O candidato destacou alguns projetos em seus mandatos anteriores, entre eles, o projeto 82/2009 que instituiu a Semana da Consciência Negra, o 71/2010 que instituiu a Semana do Idoso, e o 152/2011 que instituiu a Frente Social, onde fez o requerimento 75/2011 em parceria com o vereador Paulo César da Costa.

Também citou o projeto 56/2012 que mudou a nomenclatura da Guarda Municipal para Guarda Civil Municipal através do requerimento 107/2011, o 01/2015 onde instituiu o pedido de vista de 15 dias de qualquer proposição de sessão ordinária e extraordinária, 27/2015 que criou o cargo de procurador jurídico e o 01/2016 que trata sobre a proteção contra maus tratos de animais, feito em parceria com o ex-vereador Felipe Augusto Gadiani.

O candidato ainda comentou sobre o projeto 89/2016 que declara como utilidade pública a Associação Amigos dos Animais (AAMA), em parceria com o vereador Paulinho, o 94/2017 que declara como utilidade pública a Associação Setembro e o 35/2019 que instituiu a Semana da Conscientização do Autismo.

Wilsinho comentou que, como presidente da Casa de Leis, reformulou e restaurou o plenário para melhorar os trabalhos dos vereadores, porque os vereadores ficavam de costas para o auditório. “Valorizei os funcionários do Legislativo com projetos de resolução, iniciativa da Mesa Diretora, com aumento salarial e abono, de acordo com as normas do Orçamento. Junto com a Mesa Diretora, repassamos parte do duodécimo ao Executivo, com a aprovação dos vereadores, para o recapeamento de asfalto (tapa-buracos) das vias públicas da cidade”, relembrou.

“Como vereador, eu visitava os bairros, fui vereador de rua, acredito que na rua é que iremos saber dos problemas, é o contato com as pessoas, muitas vezes coisas simples são resolvidas, o vereador não consegue realizar tudo, mas eu dava atenção e tinha interesse em ajudar. Toda semana visitava os departamentos da prefeitura, o pronto socorro (PPA), os postinhos de saúde, creches e as escolas, sempre respeitando os funcionários e levando para a Câmara Municipal as reivindicações”, ressaltou.

Em relação às áreas que pretende atuar caso seja eleito, disse que acredita que todas são prioridades. “Sempre que visitei, ouvi as pessoas, levei para a Câmara Municipal e lá apresentei indicações, requerimentos pedindo informações ao Executivo, e levando aos departamentos as reivindicações aos diretores. Acredito que a cidade progrediu muito, avançou em muitas áreas, pois temos um ‘prefeito gestor’, e isso contribui muito no progresso da cidade. Muito foi feito, mas ainda há muito o que fazer”, disse.

Para Wilsinho, o vereador não pode e nem deve fugir da sua função, que é fiscalizar. “Acredito que com um bom relacionamento com o prefeito, sem ‘ferir’ as independências dos poderes, a cidade só tem a ganhar. Acrescento ainda que não sou funcionário público, mas defendi o funcionalismo público em todas as áreas, reivindicando e cobrando do Executivo”, comentou.

“Uma das reivindicações que me honrou muito foi a mudança da nomenclatura da Guarda Municipal para Guarda Civil Municipal, valorizando assim a corporação. Também defendi os agentes comunitários e epidemiológicos, pois são de muita importância, sendo fundamental para a comunidade. Na educação, cobramos bastante, e junto com o ex-vereador Alex Meglorini Mineli, conseguimos os 180 dias de licença maternidade para as funcionárias públicas municipais. Intermediei a primeira castração de cães e gatos, através da APAM de Casa Branca, no ano de 2012. Também participei das campanhas de vacina de raiva nos bairros da cidade. Através do requerimento 06/2011, foi dado o incentivo do Programa Coleta Seletiva do lixo nos bairros da cidade”, contou.

O candidato contou que já contribuiu com a cidade, sem nem mesmo ser vereador. “Fui diretor e presidente do Sindicato da Saúde de Ribeirão Preto, representando os funcionários do hospital, onde tivemos muitas conquistas; representei o Conselho Municipal de Saúde nas gestões municipais de 1993-1996 e 2005-2008; atuei como voluntário do Fundo Social de Solidariedade na gestão de 1993-1996, participei do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e do Conselho Municipal de Assistência Social; fui vice-presidente do Clube Municipal XXI de Abril, colaborando com eventos beneficentes; atuei como secretário da Casa do Menor Dom Bosco. representei na diretoria como Relações Públicas da Clínica Convivi, colaborando na recuperação dos internos; participei na diretoria da criação da Associação Protetora dos Animais (Apava), colaborando com campanhas por 11 anos; na área cultural fui diretor coreógrafo e carnavalesco da Escola de Samba ‘Unidos do XXI de Abril’, que muito contribuiu para o lazer dos vargengrandenses; na diretoria da Corporação Musical Luiz Malatesta fui secretário e presidente, onde atuei na elaboração do novo estatuto e na restauração do jazigo (túmulo) do patrono. Gostaria muito de ver novamente a banda se apresentar com nova diretoria e músicos”, finalizou.

Para as eleições, no entanto, Wilsinho acredita que não deve fazer promessas. Quanto ao Orçamento de 2025, disse que cabe aos vereadores atuais fazerem emendas para o que é necessário para a cidade.

Questionado, contou o que o fez voltar a ser candidato. “Foi o incentivo de muitas pessoas que falam assim: ‘Wilsinho, você precisa voltar, foi um vereador de rua, nos dava atenção, nos representou bem na Câmara Municipal’. Isso me deixa muito honrado, de saber que quando vereador nos meus três mandatos, eu trabalhei em benefício da população. E se for o propósito de Deus, se eleito for, pode ter certeza que vou trabalhar para a cidade e para servir a população”, disse.

“E foi o convite do Celso Ribeiro que eu aceitei, me incentivando, dizendo que fui um vereador atuante, e que ainda posso colaborar muito com a cidade e servir a população. Se eu for eleito, projetos que forem apresentados para melhorar a cidade e a população, estaremos juntos com o Executivo. Também darei sugestões através de indicações, mas cumprindo o papel do vereador que é fiscalizar”, completou.

Ao fim da entrevista, o candidato agradeceu ao jornal pela oportunidade.