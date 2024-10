Advogado e conhecedor da máquina pública, Fabrízio é candidato a vereador

“Nunca fui político, mas decidi me candidatar em razão de uma certa letargia do Poder Legislativo em exigir benfeitorias para nossa população”. Assim se manifestou o advogado e servidor público municipal Fabrízio Barion Picinato, 46 anos, na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande.

Ele atua na prefeitura municipal onde entrou em 2000, na área administrativa, e esta é a primeira vez que se candidata a vereador municipal pela União Brasil, que apoia a candidatura de José Carlos Rossi (PSD) e Juninho Ranzani (PSD), para prefeito e vice.

Suas preocupações são com o meio ambiente, onde comentou sobre a necessidade do reflorestamento das nascentes e margens dos rios e córregos que cortam o município; da intensificação no trabalho de retirada de esgoto in natura despejado no Rio Verde e no Córrego Santana, cuja meta da administração pública seria zerar o esgoto jogado nestes rios.

Se eleito, afirmou que vai lutar pelo cumprimento da lei que obriga os munícipes que estão irregulares, a retirarem as ligações de água de chuva das redes coletoras de esgoto. Também nesta área, afirmou que vai fazer um trabalho para viabilizar uma parceria pública/privada no sentido de profissionalizar o trabalho da cooperativa de reciclagem com coleta em dias diferentes da coleta de lixo doméstico. “O plantio de árvores nas calçadas da cidade é outra obra prioritária”, afirmou.

Também o candidato se mostrou preocupado com a qualificação da mão de obra dos vargengrandenses, dizendo que está no seu plano de trabalho lutar para viabilizar cursos da Fatec, do Sistema S, IF, parcerias com universidades particulares, além de lutar pela criação de um novo distrito industrial, atraindo novas empresas com isenções de tributos e outros incentivos. “A reativação da incubadora de empresas no prédio hoje localizado no novo distrito industrial, que está desativada, é outro projeto que vamos colocar em prática, se eleito”, falou Fabrízio.

Na entrevista, o candidato mostrou-se preocupado com as políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, como deficientes, idosos e as crianças. Sobre educação, falou em trabalhar para a ampliação do ensino integral na rede municipal, incentivo aos esportes, à música e demais atividades que possam contribuir com a boa formação intelectual das crianças e adolescentes, afastando-os dos vícios e práticas de atos infracionais.

“Vamos na Câmara usar de todo o poder que o vereador dispõe, para melhorar a qualidade da água, com mais investimentos no setor. Também na segurança pública, vamos reivindicar junto às secretarias de governo, aumento do efetivo da polícia militar e também civil, em razão do aumento exponencial dos crimes cometidos com violência em Vargem Grande do Sul”, falou o candidato.

Argumentou Fabrízio Barion Picinato que embora muito destes projetos competem ao Executivo, o vereador tem por obrigação lutar e reivindicar estas melhorias junto ao chefe do Executivo e também contribuir com ações para que elas se tornem realidade.