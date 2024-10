Eleição Municipal é neste domingo

Neste domingo, dia 6 de outubro, acontecem as eleições municipais para definir o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito e também os 13 vereadores que vão ocupar as cadeiras da Câmara Municipal.

Para prefeito, estão na disputa Celso Ribeiro (Republicanos), cujo vice é o engenheiro Guilherme Nicolau, Magalhães (PL), que tem como vice o pastor Juliano, e José Carlos Rossi (PSD), que tem como vice o empresário Juninho Ranzani. Já para o cargo de vereador, estão na disputa 194 candidatos.

Em Vargem, 30.709 eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto. As eleições iniciam às 8h e seguem até às 17h nos nove colégios eleitorais da cidade, as escolas Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Francisco Ribeiro Carril, Gilberto Giraldi, D. Pedro II, José Gilberto de Oliveira Souza, Darci Troncoso Peres de Carvalho, Antônio Coury e Nair Bolonha.

Vargem faz parte da 229ª Zona Eleitoral, que compreende também São Sebastião da Grama e Divinolândia. Neste ano, segundo o informado pelo Chefe do Cartório Eleitoral Silvio Luis D’Amico, não houve nenhuma mudança nos colégios eleitorais e nem nas seções.

Para justificar o voto, o eleitor deverá comparecer nas seções ou fazê-lo pelo aplicativo E-título. À Gazeta de Vargem Grande, Silvio falou sobre os preparativos para domingo. “As urnas já estão prontas, com a carga oficial de eleitores e candidatos do município, bem como todos os materiais para as escolas/seções. Os materiais serão entregues às escolas nesta sexta-feira e as urnas serão levadas no domingo”, disse.

Com relação aos mesários, Silvio comentou que grande parte deles concluiu o treinamento online via aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo explicou, os Apoios Logísticos, além do treinamento via aplicativo, também participaram de uma reunião presencial no Cartório Eleitoral para mais orientações e esclarecimentos de dúvidas.

O Chefe do Cartório informou que em Vargem haverá 372 mesários e 42 apoios, em Divinolândia serão 140 mesários e 20 apoios e em Grama, 124 mesários e 17 apoios.

Para Silvio, a expectativa para domingo é que tudo transcorra normalmente, como em outras eleições. “Às 6h as urnas serão encaminhadas do Cartório Eleitoral aos locais de votação aqui em Vargem. Às 7h os mesários já deverão estar presentes para começarem os preparativos para o recebimento dos eleitores e início da votação às 8h”, pontuou.

Felizmente, nenhum problema foi registrado até o momento. “Os candidatos de Vargem foram todos julgados e estão com a condição de aptos para receberem votos na urna eletrônica”, explicou.

Sem celular e sem arma

Ao jornal, Silvio informou que na cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. “O aparelho celular deverá ser colocado pelo eleitor, antes de se dirigir à cabina de votação, em uma mesa que ficará ao lado. O intuito da lei é preservar o sigilo do voto e, sobretudo, proteger o eleitor de eventual coação para que comprove em quem votou”, disse.

Também é proibido o uso de armas. “O porte de arma no local de votação é restrito aos agentes da força de segurança pública que estejam em atividade geral de policiamento no dia das eleições ou em serviço na Justiça Eleitoral”, completou.

Não pode fazer campanha

Silvio explicou que os candidatos não podem fazer campanha no dia da eleição. “Aliás, qualquer ato de campanha ou pedido de voto no dia 6 de outubro, por qualquer pessoa, configurará crime eleitoral. Já os candidatos poderão votar e acompanhar a votação nos locais como fiscais natos que são”, disse.

Ele informou que os eleitores que presenciarem alguma irregularidade durante as eleições podem informá-las aos mesários ou ao pessoal do apoio logístico, caso a situação ocorra nos locais de votação, bem como comunicar a Polícia Civil ou o Cartório Eleitoral.

Resultado das eleições

O Chefe do Cartório, Silvio, explicou que o resultado de cada seção é liberado pela urna eletrônica assim que encerrada a votação, sendo o boletim afixado na porta da seção eleitoral. “Assim, os candidatos a prefeito e vice-prefeito, muito provavelmente, somarão os votos e saberão o resultado até antes das 17h30”, comentou.

“Porém, o resultado oficial para prefeito, vice-prefeito e vereador, este último cargo que demanda alguns cálculos dos quocientes eleitoral e partidário, deverá sair até às 20h, não havendo nenhum imprevisto”, completou.

Segundo informou, o Cartório Eleitoral receberá as informações das seções, através da entrega das mídias de resultado que chegarão dos locais de votação, por volta das 17h30, e transmitirá ao TSE para apuração e totalização dos votos. “Os resultados, conforme forem sendo disponibilizados, serão divulgados no site do TSE e também aqui no Cartório Eleitoral, que irá projetar na parede externa frontal do prédio do Cartório”, finalizou.

Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil