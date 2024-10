Atletas foram bronze no Campeonato Brasileiro de Poomsae

As atletas vargengrandenses Manuela Bedin Xavier e Marihá Clara Longui Felipe, da equipe Hwarangdo, competiram no Campeonato Brasileiro de Poomsae 2024 e conquistaram a medalha de bronze.

O evento, que aconteceu no Centro Paralímpico em São Paulo, teve a participação de mais de 600 atletas de poomsae e parataekwondo. Estiveram presentes na cerimônia de abertura, no domingo, para uma sessão de fotos os atletas paralímpicos que estiveram em Paris.

O Estado de São Paulo ficou com a 2ª colocação no geral na categoria faixas pretas e 1° lugar na categoria de faixas coloridas, que competiam as atletas vargengrandenses Manuela Bedin Xavier e Marihá Clara Longui Felipe.

Marihá que é faixa ponteira vermelha mostrou muita força e técnica em sua primeira participação no evento, conquistando a 3ª colocação entre 17 atletas de todo Brasil. Já Manuela, que teve apenas duas semanas para se preparar, visto que estava focada no Campeonato Brasileiro de Luta, também ficou em 3° lugar entre 7 atletas.

Para competir no evento, as atletas estiveram entre os três melhores atletas do estado. Marihá estuda e treina na Escola D. Pedro II desde a faixa branca. Manuela também estuda na D. Pedro II, mas treina na Escola de Artes Marciais. As duas tem como professor e técnico o mestre Carlos Xavier.

A atleta Manuela se prepara agora para o exame de faixa preta que acontece em dezembro e Marihá Clara também está em busca da faixa preta, que será provavelmente em meados de 2025.

Como o mestre Carlos Xavier não pode estar presente no campeonato, quem acompanhou as atletas foi a professora Maria Eduarda Piovan Ferreira.

Fotos: Arquivo Pessoal