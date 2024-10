Pedro teve bons resultados no Motocross Noturno

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 9 anos, participou da competição Motocross Noturno, na cidade de Dois Córregos, no sábado, dia 28. O atleta correu em três categorias, ficando em 2º na 50 cilindrada, em terceiro na categoria mini moto e em sexto na categoria 65 cilindradas.

Essa foi a primeira corrida noturna do piloto, que treinou durante o dia. A categoria 50 cc é a da sua moto, a da mini moto tem pilotos até 13 anos de idade e Pedro correu com 9, e a de 65 cc tem pilotos até 15 anos com a moto um pouco maior.

Pedro largou bem na corrida e a prova foi bem disputada. Na 50cc, disputou com o piloto que ficou em 3º e conseguiu chegar na frente e, na 65 cc, buscou o quinto lugar em uma corrida bem emocionante.

Fotos: Arquivo Pessoal