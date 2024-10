No mês de Aparecida, igreja terá programação especial

Para homenagear Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a agenda da segunda quinzena de outubro da paróquia Aparecida será bem especial. A programação comemora o dia de Nossa Senhora, celebrado no dia 12 de outubro.

A solene novena em honra a Nossa Senhora Aparecida teve início na quinta-feira, dia 3, com o tema central “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança!”.

Nesta sexta-feira, dia 4, a missa será às 9h30, com visita da Nossa Senhora na Sociedade Humanitária. O pregador será padre Luis Fernando, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O tema será “Mãe Aparecida, conduzi-nos até a porta que é Jesus!” e a liturgia será de responsabilidade dos ministros e matrimônio. A entrada de Aparecida será com crianças, escoteiros e coroinhas.

No sábado, dia 5, às 8h30 terá a gincana das crianças na praça e às 14h haverá benção dos animais. Às 18h30, está programada a Missa das Marias com Ir. Rodrigo (Deus Proverá), seguindo o tema “Mãe Aparecida, fazei-nos fiéis a fé em Jesus Cristo”. A responsabilidade da liturgia é da Pastoral Familiar e Dízimo. A entrada de Aparecida é com as mães e equipe do taekwondo.

No domingo, dia 7, haverá missa às 7h e às 9h. Às 18h, será realizada novena com padre Luis Antonio Pena, de Mogi Guaçu, com o tema “Mãe Aparecida, na caridade está nossa esperança!”. A liturgia é de responsabilidade das Filhas de Maria e Mãe Rainha e a entrada de Aparecida é com os comerciantes.

Na segunda-feira, dia 7, a missa será às 19h30, com padre Denis, de Mococa. O tema será “Mãe Aparecida, fazei-nos peregrinos da reconciliação e do perdão!” e a liturgia será de responsabilidade do Terço dos Homens e das Mulheres. A entrada de Nossa Senhora Aparecida será com modalidades da Saúde.

Na terça-feira, dia 8, às 10h, Aparecida visita a Associação Comercial. Às 19h30, a missa é com o padre Paulo Valim, de Mogi Guaçu, seguindo o tema “Mãe Aparecida, fazei-nos peregrinos-portadores da justiça e da paz!”. A responsabilidade da liturgia é da Comunidade Santa Edwiges e Vicentinos e a entrada de Nossa Senhora será com educação, funcionários públicos, advogados e Associação Comercial.

Na quarta-feira, dia 9, a visita da santa será no Hospital às 7h. A missa das 19h30 será com o padre Diogo, de Tambaú, e o tema “Mãe Aparecida, somos peregrinos cuidadores da natureza!”. A responsabilidade da liturgia é da Comunidade Santa Teresinha e Pastoral da Criança e a entrada de Aparecida será com Apae, Sociedade Humanitária, Hospital, Via Crucis e Rotary Club.

Na quinta-feira, dia 10, às 10h, a visita será na Apae. A missa das 19h30 será com o padre Joãozinho, de São João da Boa Vista, com o tema “Mãe Aparecida, somos peregrinos-missionários da copiosa redenção!”. A liturgia será de responsabilidade da Comunidade Santo Expedito e Cerimoniários e a entrada de Aparecida será com o Caminho da Fé, ciclistas, academias, cavaleiros de Nossa Senhora e romeiros.

Na sexta-feira, dia 11, a missa das 19h30 será com padre Gilberto, o vigário, com o tema “Mãe Aparecida, envia-nos como família dos devotos, peregrinos da esperança!”. A liturgia será de responsabilidade do Grupo de Jovens e coroinhas e a entrada de Aparecida será com motociclistas, mototaxistas e motoboys.

No sábado, dia 12, haverá a solenidade de Nossa Senhora Aparecida com o tema “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da Esperança!”. A missa das 5h será com o padre Gilberto, e a liturgia será do Apostolado e a entrada de Aparecida com as avós.

Na missa das 7h, haverá procissão de Nossa Senhora Aparecida. A missa será com o padre Antônio, o pároco, e a liturgia será da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, com a entrada de Aparecida sendo com pescadores.

A missa das 10h será com o padre Thiago, da Paróquia de Sant’Ana. A liturgia será de responsabilidade da catequese e as Filhas de Maria que entrarão com Aparecida.

Às 11h, haverá benção dos cavaleiros e ao meio-dia, procissão e benção dos motociclistas. Em seguida, haverá almoço com comida de quermesse e bingo.

Às 15h, será a consagração de Nossa Senhora Aparecida e, às 16h, missa com padre Richard, reitor de teologia. Agricultores entrarão com Aparecida e a liturgia será de responsabilidade da Renovação Carismática Católica.

Às 18h, a Santa Missa de encerramento da novena e procissão de Aparecida será com o padre Antônio. A liturgia é de responsabilidade da Comunidade Sagrado Coração de Jesus e Nossa Sra. Aparecida entrará com o Grupo de Jovens. Após, haverá quermesse e bingo e, às 21h, haverá a Oração da Noite no Facebook da paróquia.

Quermesse

A tradicional quermesse da Igreja Aparecida tem início nesta sexta-feira, dia 4, no Centro Pastoral Padre Donizetti, após a missa da noite. No sábado, dia 5, e no domingo, dia 6, também haverá quermesse.

No dia 12, sábado, haverá quermesse a partir das 8h da manhã, com almoço de comida de quermesse e bingo. A partir das 18h, também haverá quermesse e bingo.

No dia 13, domingo, também haverá quermesse. No dia 19, um show de prêmios será realizado.

Outras celebrações

No domingo, dia 13, haverá missas às 7h e às 9h, carreata e benção dos veículos às 10h e missa de Santa Filomena às 18h.

No dia 18, sexta-feira, haverá leilão virtual pelo Facebook. No dia 19, sábado, haverá missa às 18h30 e show de prêmios às 19h30 no Centro Pastoral.

No dia 20, domingo, haverá missa às 7h, 9h e às 18h. Às 11h, haverá batizados e às 8h, pedal da padroeira. No dia 25, sexta-feira, haverá live e sorteio de brindes dos envelopes pelo Facebook.

No dia 26, sábado, haverá missa às 18h30 na Igreja Santo Expedito e missa às 19h na Aparecida. No dia 27, domingo, as missas são às 7h e às 9h. Das 8h às 14h, haverá a entrega do bolo de Nossa Senhora Aparecida no Centro Pastoral. Às 18h, acontece a missa de encerramento da Festa da Padroeira 2024.

“Que Deus pelas mãos da Mãe Aparecida, abençoe todas as nossas famílias e nossas equipes de trabalhos”, esses são os votos do Conselho Paroquial, Irmãs, padre Gilberto e padre Antônio, o pároco.