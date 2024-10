Muralha Digital foi inaugurada para monitoramento da cidade

A Muralha Digital de Vargem Grande do Sul foi inaugurada na segunda-feira, dia 30 de setembro, às 18h, na sede da Guarda Civil Municipal, à Praça Rafael Piconi, nº 10, no Jardim Bela Vista. Dezenas de pessoas participaram do evento.

Com a Muralha Digital, haverá monitoramento 24 horas em todas as entradas e saídas da cidade, principais ruas e avenidas, protegendo também o patrimônio público. As câmeras da Muralha Digital, segundo o informado, não aplicarão multas.

As câmeras do sistema Muralha Digital começaram a ser instaladas na cidade em novembro do ano passado. Com o objetivo de fornecer mais segurança para os munícipes, o projeto utiliza tecnologia de ponta da identificação de veículos através das placas, cooperando com o cruzamento de informações para a redução dos índices criminais e ação rápida em casos de identificação de furto de veículo ou ações de vandalismo na cidade.

Assim, a cidade terá em todo o seu perímetro urbano um sistema de videomonitoramento com tecnologia de última geração. No total, são 125 câmeras de segurança instaladas em 25 pontos de observação, que serão gerenciadas pela central de tecnologia da Guarda Civil Municipal.

A solenidade teve Celso Henrique Bruno como mestre de cerimônia e contou com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), do comandante da GCM Marco Antônio da Silva e do diretor do Departamento de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino.

Na ocasião, a GCM Thais Guertz Rodrigues explicou aos presentes o que é o projeto da Muralha Digital.

Thais falou que a Muralha Digital é um sistema inovador que utiliza tecnologia de inteligência artificial para controlar, monitorar e identificar veículos nas entradas e saídas da cidade através de softwares embarcados no sistema e câmeras inteligentes que identificam e alertam o operador caso este veículo conste como furtado, roubado ou apresente problemas junto aos sistemas de segurança do país.

“Projetada para aprimorar a segurança e facilitar o gerenciamento do tráfego, a muralha digital é composta de câmeras de videomonitoramento e outras ferramentas que auxiliam na prevenção e combate à criminalidade. A Defesa Civil também poderá se utilizar das imagens produzidas pelo sistema para prestar socorro a população seja em alagamentos, acidentes ou qualquer outra ocorrência onde seja necessário a presença da Guarda ou Defesa Civil”, disse.

Segundo o informado pela GCM, a central de operações e comando encontra-se em uma sala adequada, climatizada e com todo equipamento necessário para administrar a imagens de 125 câmeras espalhadas pelo município. “Serão 25 pontos de nossa cidade monitorados com visão 360 e 180 graus trazendo a toda população uma incrível sensação de segurança, é como se tivéssemos 25 agentes a mais cuidando e zelando do nosso patrimônio e da nossa população”, comentou.

“A importância da Muralha Digital vai além do monitoramento em si, as informações coletadas por este sistema são compartilhadas com as forças de segurança pública o que fortalece a capacidade de resposta a eventos críticos e permite a implementação de estratégias mais eficazes. Este projeto representa um avanço significativo na gestão urbana, a unificação de uma série de serviços de monitoramento em um único local e promovendo uma maior eficiência na segurança pública e gerenciamento do patrimônio e do trânsito”, completou.

Thais informou que o sistema implantado em Vargem Grande do Sul terá também o suporte do software CORTEX, tecnologia do Ministério da Justiça já operando na cidade através de convênio firmado entre o município e o governo federal. “Todos os dados e imagens coletadas pelos sistemas implantados serão protegidos e seguem as diretrizes da lei Geral de Proteção de dados pessoais de 14 de agosto de 2018. Após todos os investimentos realizados pela administração pública tanto na modernização e aparelhamento da Guarda Civil Municipal, como na implantação da Muralha Digital, busca-se, a redução da violência, roubos, furtos, proteção ao patrimônio, mas principalmente a proteção das pessoas de bem da nossa cidade”, explicou.

“A Muralha Digital é um projeto ambicioso que coloca Vargem Grande do Sul na vanguarda das cidades inteligentes do Brasil, pois trata-se de uma tecnologia de inteligência diferenciada com softwares e câmeras capazes de ler, identificar e alertar. Ainda são poucas as cidades em todo país que possuem um sistema tão tecnológico como esse. Quando falamos em segurança pública a tecnologia tem que ser citada pois trata-se da mais eficaz ferramenta no combate a qualquer tipo de violência contra a população de uma cidade”, finalizou.

Em seguida, fizeram uso da palavra o diretor de Segurança e Trânsito Rogério e o prefeito Amarildo. Na solenidade, foi descerrada a placa de inauguração da Muralha Digital.

Após, os presentes puderam visitar a sala de monitoramento, onde o diretor de Segurança e Trânsito explicou como todo o sistema funciona. Os participantes também visitaram a sala de aula da GCM e também viram os novos veículos da Guarda Civil Municipal.

Fotos: Reportagem