Fonte Luminosa foi inaugurada em comemoração aos 150 anos

Foi muito bonita a festa de inauguração da fonte luminosa da Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, que aconteceu na quinta-feira, dia 26. Nesta data, Vargem Grande do Sul completou 150 anos de fundação.

Centenas de pessoas estiveram presentes na inauguração e puderam apreciar os efeitos das águas jorrando iluminadas ao som de músicas. O funcionamento da fonte promete revitalizar a principal praça da cidade, aumentando a frequência dos moradores e sendo mais uma atração de lazer aos vargengrandenses.

Construída na década de 50, a fonte luminosa da Praça da Matriz há muito aguardava uma revitalização, sendo que ao longo dos anos algumas poucas reformas foram realizadas e ela estava desativada há um bom tempo. De acordo com o divulgado pela Gazeta de Vargem Grande, o valor total da obra foi licitado em R$ 860.940,00, mas com os problemas encontrados, mais cerca de R$ 100.000,00 foram acrescidos às reformas, chegando os investimentos em aproximadamente R$ 1 milhão.

A celebração contou com Celso Henrique Bruno como mestre de cerimônia e com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), a diretora de Cultura Márcia Iared, o diretor de Serviços Urbanos e Rurais Carlinhos, subtenente do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, Alexssandro, delegado Eduardo Denadai e o pastor José Edgar Gonçalves da Comunidade Evangélica Boas Novas e demais autoridades.

Fizeram uso da palavra o prefeito Amarildo e a diretora de Cultura Márcia Iared. Na ocasião, foi realizado o descerramento da placa em comemoração aos 150 anos da fundação da cidade, para ser fixada junto a placa do centenário comemorado em 1974.

A engenheira do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal que fiscalizou a revitalização, Elaine Cristina Gouvea Pierini, recebeu um buquê de flores pelas mãos do prefeito Amarildo.

A placa de reinauguração da fonte luminosa foi descerrada e o prefeito anunciou o funcionamento da fonte. Após a cerimônia de inauguração, as pessoas presentes se divertiram com o show da Banda Lex Luthor. Também foi montado pelos organizadores, uma praça de alimentação com food trucks.

Novo mecanismo

A fonte agora conta com sonorização e automação computadorizada. Quando a obra estava chegando ao fim, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou o proprietário da Acquafontes Piscinas e Fontes Luminosas, Thiago Rodrigues Pinheiro, responsável pela reforma da fonte, que contou que ela é 100% automatizada, ligando e desligando nos dias e horários programados.

Na ocasião, informou que seria colocado um sistema de filtração completo da água, para evitar doenças como a dengue. A fonte ainda conta com um conjunto de jatos espumantes, jatos articulados e jatos vulcânicos, segundo explicou, com as águas e luzes dançando conforme a música e mudando entre quatro cores e 21 movimentos, usando projetores de luz e jatos todos em aço inox.

Horário

Nas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) informou que a fonte não funcionará o dia todo. Segundo Amarildo, durante o dia a fonte funcionará com músicas das 10h às 11h e das 16h às 17h. À noite, o funcionamento da fonte será das 19h às 20h e das 20h30 às 22h.

A fonte

Batizada como Fonte Luminosa Independência, a Fonte da Praça da Matriz foi idealizada e instalada por Antônio Corrêa Beraldo, ex-prefeito de Pouso Alegre. A arquiteta e urbanista Patrícia Cavalheiro Andrade, em sua pós-graduação de Patrimônio e Restauro, fez um trabalho sobre a Praça Capitão João Pinto Fontão. Durante as pesquisas, encontrou várias informações sobre a fonte, que repassou à Gazeta de Vargem Grande.

Patrícia pôde averiguar durante as pesquisas que Beraldo foi quem inventou o mecanismo de jorrar a água da fonte e, inclusive, levou seu projeto a uma exposição no Rio de Janeiro. O homem também patenteou o invento e Patrícia teve acesso ao documento.

Segundo Patrícia, a primeira Fonte Luminosa Independência foi instalada em Pouso Alegre em 1930. Após, Beraldo levou sua criação para diversas cidades do país por mais de três décadas.

As cidades que receberam a Fonte Luminosa Independência foram Santa Rita do Sapucaí (SP), Paranaguá (PR), Ponta Grossa (PR) em 1938, Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Erechim (RG) em 1950, Lambarí (MG) em 1950, Jundiaí (SP) em 1950, Lorena (SP) em 1951, Formiga (MG) em 1952, Alfenas (MG) em 1952, Vargem Grande do Sul, Rio Branco (AC), Santana do Livramento (RS) em 1953, Penápolis (SP) em 1956, Dracena (SP) em 1956, Araras (SP) em 1957, Mogi das Cruzes (SP) em 1957, Cruzeiro (SP) em 1958, Aparecida do Norte (SP) em 1958, São José dos Campos (SP) em 1959, Avaré (SP) em 1959 e Botucatu (SP) em 1960.

Segundo os registros, embora não haja o ano da construção da fonte em Vargem, entende-se que a instalação aconteceu no início da década de 50, por volta de 1952 e 1953. Antes disso, no local havia o coreto central.

A arquiteta Patrícia colocou em seu trabalho que, durante as pesquisas, percebeu que as fontes Independência nem sempre são idênticas, porém sempre é possível destacar alguma característica em comum entre elas. Em algumas cidades, a fonte é tombada como patrimônio público, o que não é o caso de Vargem Grande do Sul.

Cobertura

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente e cobriu a inauguração da fonte luminosa e também o show da banda Lex Luthor. As centenas de fotos e vídeos registrados pelo jornal, estão disponíveis na página do Facebook do jornal.