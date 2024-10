Editorial: A responsabilidade deste domingo

Mais de 30 mil eleitores vargengrandenses estarão aptos a votar na eleição municipal que acontece neste domingo, dia 6 de outubro. É um dos atos mais importantes da vida do cidadão vargengrandense e da democracia que vivemos no Brasil, o de poder escolher nossos representantes tanto para o Poder Executivo, no caso o prefeito e seu vice, como também nossos legisladores, os vereadores municipais.

São três os candidatos a prefeito e vice: Magalhães (PL), que tem como vice pastor Juliano (PP); Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB) de vice e Rossi (PSD) e Juninho Ranzani. Já candidatos a vereador quase que chegamos a duas centenas deles, o que aumenta consideravelmente as chances de se escolher um bom representante à Câmara Municipal.

Nestes 50 dias de campanha eleitoral, o eleitor vargengrandense pode conhecer bem seus candidatos, que puderam expor suas ideias, pensamentos, projetos e planos de governo ou o que pretendem fazer, caso sejam eleitos.

Embora a internet tenha se tornado uma ferramenta importante de divulgação das candidaturas, o tradicional trabalho de casa em casa, visitando os eleitores nos bairros, vilas, nos locais de trabalho, ainda foi ferramenta preciosa para os políticos locais.

A Gazeta de Vargem Grande cumpriu mais uma vez seu papel de levar as ideias dos candidatos a prefeito aos seus leitores e eleitores do município, através de seis edições impressas, com entrevistas com os três candidatos, que responderam a todas as perguntas formuladas pelo jornal, demonstrando zelo e respeito aos eleitores e também ao papel da imprensa.

Em todas as entrevistas que abrangeram as principais áreas da prefeitura, como educação, saúde, meio ambiente, serviço social, esporte, cultura, água e esgoto, funcionalismo público, temas importantes foram abordados pelo jornal com perguntas pertinentes, que os candidatos responderam. Todo o conteúdo pode ser acessado pelos leitores e eleitores nas páginas que a Gazeta de Vargem Grande mantém nas redes sociais e no seu site.

Espera-se que dotados de conhecimento sobre seus candidatos, os eleitores possam escolher livremente aquele que na sua opinião, será o melhor para conduzir os destinos de Vargem para os próximos quatro anos, tanto no Executivo, como no Legislativo.

A construção de uma democracia sólida e a eleição de pessoas competentes para os importantes cargos públicos que acontecerão neste domingo, é um aprendizado para a ainda jovem democracia brasileira, sempre sujeita a abalos. É no município que ela se fortalece, no exercício do voto, na escolha de bons representantes locais.

Sabendo escolher os representantes na cidade onde se mora, o cidadão vai aprendendo a também escolher seus representantes no governo do Estado e os dirigentes do país onde vive. Portanto, munido do seu voto, faça a melhor escolha para Vargem Grande do Sul, para você, para sua família, seus amigos, pois é aqui que você mora e é no município onde tudo acontece.