Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Vicente Paulo Vidal Silvanto, aos 65 anos de idade, no dia 28 de setembro. Deixou os filhos Anderson Eduardo e Rodrigo; noras; netos e os irmãos Leonardo, Rogério, Marcelo e Sheila. Foi sepultado no dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Aparecido Faci, aos 80 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixou a esposa Lourdes; os filhos Márcia, Benedito, Donizete, Joana e Jesuel; os genros Reinaldo e Idu; as noras Solange, Rute e Vera; os netos Regina, Juliana, Jéssica, Reinaldo, Miquéias, Patrícia, Daniela, Talita, Elias, Denise, Elizeu e Micheli; e o irmão Luiz. Foi sepultado no dia 30 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mauro Rodrigues, o Maurinho, aos 64 anos de idade, no dia 30 de setembro. Deixou o filho Marcos; os netos Maria Eduarda e Leonardo; os irmãos Ivaneide, Neusa, Dirce, Cláudio, Luis, Roberto e Sydnei; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Amélia Bernardes de Oliveira, aos 99 anos de idade, no dia 2 de outubro. Viúva de Alvino de Oliveira, deixou os filhos Geraldo, Vera Lúcia e Elisabete. Foi sepultada no dia 3 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jair de Souza Lago, aos 89 anos de idade, no dia 26 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Ferreira de Almeida, o senhor Luiz da Fazenda Terra Vermelha, aos 86 anos de idade, no dia 30 de setembro. Deixou a esposa Rosa Marcelino de Almeida; as filhas Eliane, Maria Aparecida e Rosângela; os genros Tiago e Vivaldo; as noras Adalgisa e Silvia Helena; os netos Ana Luiza, João Pedro, Miguel, Renata, Carolina, Priscila, Paula, Marcos Paulo, Amanda, André, Tiago, Gisele e Luciano; bisnetos; tataranetos e irmãos. Foi sepultado no dia 30 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia Rodrigues, aos 67 anos de idade, no dia 30 de setembro. Deixou o marido Paulo Afonso Rodrigues, o filho Paulo; nora; netos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 1º de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Pereira, aos 86 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixou a esposa Maria Amélia de Mendonça Pereira; os filhos Maria Aparecida, Maria José, José Silvio, Carlos Roberto; genro; noras; netos; bisnetos; e tataraneto. Foi sepultado no dia 2 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Padre Celso Braz da Paróquia de Santo Antônio

Faleceu no dia 25 de setembro, Padre Celso Braz, que estava à frente da Paróquia de Santo Antônio, em Vargem Grande do Sul, desde 20 de maio de 2021, após um período de internação no Hospital da Unimed, onde estava em tratamento após ter sido vítima de um AVC no dia 29 de maio deste ano.

Padre Celso faleceu aos 57 anos de idade e 27 anos de ordenação presbiteral. Após o AVC, ele ficou na UTI por 40 dias.

Natural de São Sebastião da Grama, o corpo de Padre Celso foi velado na Igreja Matriz de Santo Antônio, e teve missa de corpo presente celebrada as 10h00, no dia 26, tendo seguido para a Matriz Santuário São Roque, em São José do Rio Pardo, onde também foi celebrada outra missa. Seu sepultamento, conforme sua vontade foi no Mosteiro de São Bernardo em São José do Rio Pardo.

Faleceu o jornalista Zeza Amaral

Morreu na manhã desta quinta-feira, dia 3 de outubro, aos 78 anos de idade, o jornalista, músico e cronista Zeza Amaral, casado com a vargengrandense Elizabete Aparecida Ribeiro. De acordo com a família, Zeza morreu em Vargem Grande do Sul e seu corpo foi transferido para Campinas.

Segundo publicação no G1, o escritor dedicou boa parte de sua vida a retratar o cotidiano de Campinas (SP), sendo um de seus últimos trabalhos, uma crônica publicada no G1 em homenagem aos 250 anos da metrópole, onde o escritor resgata memórias da cidade onde viveu desde a infância.

Espião da cidade: Nascido em Atibaia (SP) no ano de 1946, José Antônio Siqueira do Amaral se mudou para Campinas aos 1949. Se tornou jornalista em 1968 e, a partir de 1970, começou a escrever crônicas.

“O cronista é o espião da cidade. A natureza, a vida social, interessa ao cronista”, disse em 2018 à Revista Passagens, da Universidade Federal do Ceará.

Zeza Amaral também escreveu crônicas para a Gazeta de Vargem Grande. Ele deixa a esposa Elizabete Aparecida Ribeiro; os filhos Pablo, Diego e Isabela; genro, noras e netos. Também deixa os irmãos Rubens e Cristina.

O velório será realizado em Campinas, no Cemitério Flamboyant nesta sexta-feira, dia 4, das 6h30 às 11h30, onde será sepultado.

Faleceu Onofre Ribeiro, o Farofa

Faleceu Onofre Ribeiro, conhecido como Farofa, aos 88 anos de idade, no dia 3 de outubro. Viúvo de Durvalina Cancelier Ribeiro deixou o filho Robson; e sobrinhos, entre eles o ex-prefeito Celso Itaroti. Foi sepultado no dia 3 de outubro, no Cemitério da Saudade.

De família conhecida de Vargem, Farofa trabalhou na escola Gilberto Giraldi como inspetor de alunos, também assumiu funções no antigo cartório eleitoral onde hoje funciona a Casa da Cultura. Mas ele se destacou mesmo como desportista, sendo goleiro e treinador da Vargeana. Como relembra Mario Poggio Júnior, na área esportiva teve grandes feitos como goleiro e técnico de Futebol. Foi vice-campeão em 1965 pelo América F. C. (Cabrita) e Campeão pelo torneio de futebol de Salão pela A.A. Vargeana.

Segundo José Ricardo Buozi, o Zé da Kibon, Farofa se destacou no campeonato que envolveu o comércio e as indústrias da cidade, sendo campeão como técnico do time da Casa das Fábricas, campeonato que ficou famoso na época. Foi técnico e também treinou o time do IV Centenário, onde se sagrou campeão.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio Teotônio Sobrinho, aos 86 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixou os filhos Marinês, Marileide, Marcleide, Toinha, Regina, Reginaldo, Marilene; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 3 de outubro, no Cemitério Municipal da Casa Branca.

Faleceu Davi Oliveira Nogueira, aos 34 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixou os pais Maria Cecilia e Diaulas; a esposa Beatriz; o enteado Arthur; os irmãos Daniel e Diaulas; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 3 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sueli Aparecida Silvério, aos 61 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixou o marido Nicolau Antônio Silvério; as irmãs Edna e Roseli; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.