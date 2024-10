Deic apreende 10 fuzis de guerra e mais de 1,5 tonelada de cocaína em Aguaí

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam um arsenal com dez fuzis de guerra e mais de 1,5 tonelada de cocaína durante uma investigação em Aguaí, no interior de São Paulo. Três criminosos foram presos na ação. O Deic apura o envolvimento do trio em uma organização criminosa envolvida em roubos a carros-fortes e transportadoras de valores no país.