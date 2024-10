Lin foi homenageado em Simpósio

O advogado Antônio Carlos do Patrocínio Rodrigues, o Lin, recebeu uma homenagem em Simpósio da Advocacia Criminal organizado na Associação Comercial de São José do Rio Pardo. O evento aconteceu no último sábado, dia 5 de outubro, nas dependências da associação.

À Gazeta de Vargem Grande, Lin contou que já havia recebido da subseção da OAB de Vargem homenagem como Decano dos advogados que militam na cidade e da Seccional de São Paulo homenagem como Decano da Advocacia Paulista.

“Esta última homenagem recebi como advogado criminalista por ter atuado nessa área por muitos anos. A mesma foi entregue no Simpósio da Advocacia Criminal ocorrido na cidade de São José do Rio Pardo com a presença de inúmeros advogados daquela cidade e da região”, disse.

Entre os que receberam a homenagem, estavam Aristides, renomado advogado criminalista de Caconde e Ciro Sanseverino, que além de advogado, é professor e coordenador da UNIFEOB de São João da Boa Vista.

Na ocasião, segundo Lin, vários advogados falaram sobre a advocacia criminal. “Inclusive de Vargem Grande, estava o advogado Hugo Cossi, que foi quem me indicou para receber a homenagem. Hugo, além de ser um dos principais palestrantes, foi bastante elogiado pelos organizadores do evento. A solenidade contou apenas com advogados militantes sem autoridades e políticos, no entanto tive o prazer de ver sentado na mesa principal o meu filho e presidente da OAB de Vargem, Márcio Aliende”, comentou.

Para Lin, foi uma honra receber essa homenagem. “Ainda que não mais advogue na área criminal. Aproveito para agradecer ao Allison Rodrigo, eminente professor e advogado criminalista coordenador do Simpósio e mais uma vez ao meu amigo e colega Hugo, um dos mais expoentes advogado criminalista da região”, finalizou.