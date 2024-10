Unidos da Vila fará festa ao Dia das Crianças

A tradicional festa do Dia das Crianças do Unidos da Vila, do Jardim Paulista, teve início em 2016 e chega em sua 9ª edição. Neste ano, a festa acontece neste sábado, das 8h30 ao meio-dia, no Centro Esportivo Américo Toquini, do Jardim Paulista.

O evento é gratuito e contará com brinquedos para a criançada, além da distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro-quente, sorvete e refrigerante, tudo à vontade.

As crianças e famílias são convidadas para participar do evento. Haverá ainda distribuição de brindes e muitas brincadeiras para as crianças.