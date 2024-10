Duas mulheres foram detidas com drogas

Durante patrulhamento pela cidade, a Polícia Militar prendeu duas mulheres por tráfico de drogas, no sábado, dia 5, por volta das 21h30, no Jardim Iracema.

Os policiais avistaram um veículo VW Gol de cor branca, sendo conduzido por uma mulher e com outra mulher no banco do passageiro, ambas conhecidas nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Segundo denúncias, elas usam o veículo para realizar a entrega das drogas. Quando viram a viatura policial, a motorista deu seta que iria virar à direita, porém rapidamente virou para a esquerda.

Quando a passageira desceu do carro, jogou no chão uma porção de cocaína embalada em plástico transparente e pronta para venda. A motorista foi questionada sobre a existência de drogas, retirando do sutiã uma porção de cocaína idêntica à localizada. No carro, encontraram dois celulares e R$ 500,00.

Questionadas sobre a existência de drogas na casa onde moram, afirmaram que teriam mais porções de cocaína e maconha. Em uma cômoda, a equipe localizou um pote com 10 porções de cocaína, um prato e uma colher com resquícios de cocaína, um rolo de fita crepe, um rolo de fita isolante, duas tesouras, embalagens para drogas, um pote com pó branco e R$ 35,00. No guarda roupas, foi localizada uma porção grande de maconha e uma balança de precisão.

A dupla assumiu a propriedade de todos os objetos e drogas. Elas receberam voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Elas foram levadas ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, ficando presas à disposição da Justiça.