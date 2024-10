Empresário doa área de lago para a municipalidade

Local poderá fazer parte da criação do Parque Linear do Rio Verde

O empresário Luciano Carril está doando a área do lago formado em terras que pertence à sua família para a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, conforme informou à Gazeta de Vargem Grande esta semana. Também o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em sua rede social, falou sobre a doação que a família de Luciano faria à municipalidade e do decreto que fará com esta finalidade.

O lago que se formou pela extração de argila e areia, fica na região onde deverá ser construído o Parque Linear do Rio Verde, conforme consta no Plano Diretor Participativo, cujo anteprojeto está pronto desde 2019, aguardando para ser enviado à Câmara Municipal para apreciação, discussão e votação pelos vereadores municipais.

O novo prefeito que deve assumir em janeiro, Celso Ribeiro (Republicanos) é um entusiasta da criação do Parque Linear do Rio Verde e na entrevista que concedeu ao jornal por ocasião de seus planos de governo para a cidade, afirmou: “Com a construção das duas novas represas com a junção da “Eduíno Sbardellini“, comporão uma grande e importante parte do Parque Linear do Rio Verde que será uma de nossas prioridades”.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Luciano Carril falou que a área a ser doada terá em torno de 160 mil m2, ou 16 hectares, envolvendo o lago e também uma parte seca. Ao ser indagado sobre o que o motivou a fazer a doação, afirmou: “O que me motivou foi deixar alguma coisa, contribuir com a cidade, com os bairros próximos. Tenho certeza que a prefeitura neste final de gestão do prefeito Amarildo e também do Celso Ribeiro que estará assumindo em breve, vão fazer algo bem bonito nesta área e a população vai poder aproveitar”.

Disse que deixou duas coisas que vai contribuir com o desenvolvimento do local, uma área de 10m, além da distância do rio, para que a prefeitura faça uma avenida chegando até a Estação de Tratamento de Esgoto e se houver conversas com outros proprietários das terras naquela área, o lago poderá ser estendido ainda mais, por ser uma Área de Proteção Permanente-APP e não pode ser tocada. “Ficaria algo bem bonito para a cidade e um futuro reservatório de água para a cidade, para uma futura estação de tratamento, como segunda opção”, disse ao jornal.

Sócio proprietário do loteamento Jd. Iracema, perto de onde o lago foi construído, numa Área de Proteção Permanente, às margens do Rio Verde, Luciano disse que as terras foram adquiridas há muitos anos atrás pelo seu avô Francisco Ribeiro Carril, que foi prefeito de Vargem Grande do Sul na gestão 1948/1952 e as comprou quando da construção das novas instalações da Cerâmica Sopil que fica próxima às várzeas do rio.

“Toda aquela área que vai da Sopil até onde está o lago, era nossa, meu avô comprou para tirar o barro, depois houve a plantação de arroz nas várzeas e em 2010 exploramos o barro e a areia e formou-se o lago, cuja água é de nascente, de minas, não tem contaminação, uma vez que não é atingida pelo Rio Verde”, explicou o empresário.

Luciano é filho do médico Lauro Corsi, já falecido e dona Leny Carril Corsi, hoje com 93 anos de idade. Seu irmão Lauro Corsi Filho também é entusiasta da ideia da doação da área para a municipalidade. “Só estou fazendo o que meu avô faria para a cidade, como o fez quando foi prefeito”, afirmou Luciano Carril.

