Bushido é vice-campeã em Piracicaba

A equipe do Judô Bushido do sensei Daniel Garcia participou no sábado, dia 5, da Copa CCP Liceu em Piracicaba, evento da 8ª Delegacia Oeste de Judô, organizado pelo sensei Edinho Alcarde Everaldo e sua equipe.

O evento contou com aproximadamente 550 atletas e teve a presença do medalhista olímpico 2024 Willian Lima, que deu autógrafos e tirou fotos com os alunos. A equipe Bushido contou com 52 judocas, todos alunos do Projeto Social Judô Bushido de Vargem Grande do Sul.

Os judocas são de Vargem e treinam no Projeto Social Bushido de Judô no Clube XXI de Abril. Eles conquistaram 47 medalhas, sendo 13 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze e na classificação geral o Judô Bushido ficou com o troféu de vice-campeã da Copa CCP Liceu de Judô 2024 somando 131 pontos.

Dos 52 judocas de Vargem, nove deles dobraram de categoria. Também participaram três árbitros, sendo o sensei Gabriel Casagrande, Duda Taú e Vinicius Coelho, dois técnicos, sendo um deles o sensei Rafael Casagrande e três oficiais técnicos, Geovana Urtado, Pedro Taú e Rafael Barbier.

O sensei Daniel Garcia parabenizou toda a equipe e agradeceu à diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, ao vice Olavo Ferreira Martins Neto, aos pais e mães que acompanharam, ao Marcus Aliende, ao diretor de esportes Luis Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria e pelo apoio de sempre. “Arigato gozaimashita!”, disse.