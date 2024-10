Equipe infantil feminina venceu na Liga Jandaia de Handebol

No último sábado, dia 5, a equipe Infantil feminino do Handebol Vargem esteve em Mococa para disputar a final da Série Bronze da Liga Jandaia de Handebol.

As atletas enfrentaram Jaboticabal pelo título e venceram pelo placar de 13 a 11, com Rafaela Barbier e Laryssa marcando cinco gols cada, Fernanda marcou dois gols e Maria Fernanda marcou um. A goleira Ana Helena da equipe de Vargem foi escolhida a jogadora da partida.

O professor Juliano falou sobre a competição. “Essa competição serviu de experiência para as meninas, em uma categoria de até 14 anos, jogamos com apenas uma atleta de 13 anos e o restante com 12 anos ou menos. Graças a essa experiência a equipe evoluiu muito defensivamente e foi muito importante para a conquista da série Prata na categoria Mirim”, disse.

No domingo, dia 13, é a vez dos meninos disputarem as finais da Liga Jandaia. A categoria Mirim enfrenta São Sebastião do Paraíso na semifinal da Série Ouro e busca uma conquista inédita para o handebol masculino de Vargem.