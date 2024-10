Jita Kyoei foi campeã da Copa do Clube de Campo de Piracicaba

Centenas de judocas disputaram a XII Copa CCP Liceu de Judô, realizada no Clube de Campo de Piracicaba, no último sábado, dia 5. Mais de 500 atletas se inscreveram, representando 29 agremiações no torneio, que teve a equipe vargengrandense Jita Kyoei como a grande campeã.

A Copa, que teve a chancela da Oitava Delegacia Oeste e Federação Paulista de Judô, foi disputada no Ginásio Poliesportivo e contou com judocas de todas as idades. Os atletas da equipe Jita Kyoei fizeram bonito e lideraram o torneio, saindo com o troféu de campeã geral, somando 30 medalhas de ouro, 18 medalhas de prata e 24 de bronze.

“Mais uma grande conquista para o judô de Vargem Grande do Sul”, celebrou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela Jita Kypei. “Agradecemos ao prefeito Amarildo. Parabenizamos os atletas e a todos nossos parceiros e colaboradores”, agradeceu.

Fotos: Jita Kyoei