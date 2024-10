Escondia droga embaixo de colchão e foi pego

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira, dia 4, por volta das 9h30, durante patrulhamento da Polícia Militar pela Vila Santa Terezinha. Os policiais foram solicitados e informados que um rapaz, morador do bairro, teria recebido uma grande quantidade de maconha para ser comercializada no local.

Os PMs foram ao local, sendo recebidos por um outro rapaz. Questionado, disse que é conhecido do procurado. Quando perguntado sobre a existência de drogas dentro de sua casa, afirmou que sim e indicou onde estaria.

Sob o colchão de uma cama box foi encontrado um tijolo de maconha e duas porções de maconha embaladas. Na cozinha, em cima da mesa, havia uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, um rolo de papel filme e R$ 27,00, além de um celular.

Indagado, disse que os itens eram de sua propriedade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde ficou preso.

Foto: Polícia Militar