Polícia prende rapaz por tráfico

Em ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, um rapaz foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira, dia 4, por volta das 15h. Estiveram presentes policiais militares, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e os investigadores Roberta e Diego.

A equipe recebeu a informação de que um rapaz, conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, teria recebido uma grande quantidade de maconha para ser comercializada em diversos pontos da cidade.

Policiais civis fizeram um breve monitoramento onde ele reside, sendo verificado quando ele se aproximou de sua casa com seu veículo Honda Civic de cor prata. Ao perceber a presença de viaturas policiais, não parou em sua casa, sendo acompanhado e abordado em frente a uma escola. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado, disse que morava com a mãe no Jardim Dolores. Após saber que estava sendo monitorado e tinha sido visto em uma casa na Vila Santa Terezinha, confessou que morava neste local.

Na casa, dentro da geladeira, a equipe localizou um pedaço de tijolo de maconha e outras duas porções menores da mesma droga. No quarto, dentro de uma mala, havia três pedaços grandes de tijolos de maconha e uma balança de precisão. Dentro do guarda roupas localizaram R$ 500,00, um cartão de crédito e um celular.

Ele assumiu que as drogas e os objetos eram seus, mas não disse mais nada. Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e ficou preso.