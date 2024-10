Adolescente vendia drogas em praça e quadra

Na terça-feira, dia 8, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, que estava na companhia da investigadora Roberta, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo um adolescente.

Segundo informações, ele estava guardando drogas em sua residência e realizava a venda de drogas na praça e quadra poliesportiva da Cohab IV e imediações. Em patrulhamento pelo bairro Jardim Paulista, a equipe viu o adolescente em uma lanchonete com outros rapazes, todos conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas.

Ao efetuar a manobra com a viatura policial para realizar abordagem, um deles já não estava mais no local. Os outros foram abordados. Com o rapaz da denúncia, foram encontrados três pinos com cocaína e uma porção de maconha, além de um celular. Com o outro rapaz, que era maior de idade, havia uma porção a granel de cocaína e R$ 255,50.

Questionados, o homem ficou em silêncio e o adolescente assumiu estar realizando o tráfico de drogas. Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e o menor de idade voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas,

Os policiais foram até a casa do adolescente, sendo encontrado dezenas de pinos tipo eppendorfs vazios de cor preta e de cor branca.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil e ficou preso à disposição da Justiça. O adolescente foi liberado após esclarecimentos.