Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Ricardo Luís da Silva, aos 45 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixou os pais Iracy dos Santos Silva e José Luís da Silva; a esposa Karina Ferreira; a filha Heloá; o genro Eduardo e a irmã Regiane. Foi sepultado no dia 6 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Roberto Galante, aos 73 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixou a esposa Maria Carvalho Galante; filhos; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultado no dia 7 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Mariano da Silva, aos 90 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixou os filhos Sebastião, Shirley, Marlene e Valdir; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dalci Geraldino Cavini Vieira, aos 79 anos de idade, no dia 8 de outubro. Foi sepultado no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dionizio Urbano da Silva, aos 68 anos de idade, no dia 8 de outubro. Deixou a esposa Cleusa Eli da Silva; filhos; netos e irmão. Foi sepultado no dia 8 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elza Leonel Vicente, aos 78 anos de idade, no dia 9 de outubro. Deixou os filhos Luís, Alex, Marcelo e Fernando; noras e netos. Foi sepultada no dia 10 de outubro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jhenifer Aparecida Vicente, aos 24 anos de idade, no dia 10 de outubro. Jhenifer faria 25 anos na sexta-feira, dia 18 de outubro e foi vítima de acidente no Jardim Dolores. Deixou os pais Adriana Aparecida Gomes e Wanderley Vicente; o filho Ravi de 2 anos; o irmão Ryan Vicente; os avós Ana Lúcia Pinheiro e André Luís Frizzo; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Sueli de Lima, aos 51 anos de idade, no dia 3 de outubro. Deixou o marido Francimar Alves de Souza; os filhos Michel, Jonas, Giovani e Jander; noras; netos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 4 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jonathan Marques Lúcio, aos 21 anos de idade, no dia 4 de outubro. Deixou os pais Fabiana Marcondes Marques e Alexandre Alberto Lúcio; os irmãos Andrealice e Ismael; e avós. Foi sepultado no dia 5 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Antônio da Silva, aos 69 anos de idade, no dia 4 de outubro. Viúvo de Ana Maria Fernandes Silva; deixou os filhos César e Ana Carolina; a nora Elaine; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 5 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleusa Marqui Bastos Mello, aos 84 anos de idade, no dia 7 de outubro. Deixou a filha Tânia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 8 de outubro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ésio Carlos França, aos 86 anos de idade, no dia 10 de outubro. Deixou a esposa Maria Terezinha de Jesus L. França; os filhos Shirlei, Claudete, Roberto, Ricardo, Sirlene e Ronaldo; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 11 de outubro, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu Vera Lúcia Pizani da Cunha, aos 67 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixou o marido José Osvaldo da Cunha; os filhos José Osvaldo e César Augusto; as noras Patrícia e Gabriela; e netos. Foi sepultada no dia 11 de outubro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Valdinei Vieira, aos 43 anos de idade, no dia 15 de setembro. Foi sepultado no dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida Corsi Ranzani, aos 82 anos de idade, no dia 17 de setembro. Foi sepultada no dia 17 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Amantino Batista da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 23 de setembro. Foi sepultado no dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Lenice Andrade Zamberlan, aos 85 anos de idade, no dia 27 de setembro. Foi sepultada no dia 27 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luís Roberto de Mello, aos 68 anos de idade, no dia 30 de setembro. Foi sepultado no dia 30 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita Elias de Oliveira, aos 88 anos de idade, no dia 5 de outubro. Foi sepultada no dia 5 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Euci Rocha da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 8 de outubro. Foi sepultado no dia 9 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Leovaldo Rodrigues da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 9 de outubro. Foi sepultado no dia 10 de outubro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.