Santo Trigo inaugurou em Vargem

Um novo estabelecimento foi inaugurado em Vargem Grande do Sul, na última sexta-feira, dia 11. O Santo Trigo Padaria e Restaurante reúne, em um só lugar, desde o café da manhã até porções para o almoço e jantar.

Sob a direção dos proprietários Maria Eduarda da Costa Canela e Marcos Vinícius Canela, a padaria e restaurante está localizada na Avenida Hermete Piochi de Oliveira, nº 111, no Jardim São Luís.

À Gazeta de Vargem Grande, os proprietários falaram sobre a inauguração. “A inauguração atingiu e superou nossas expectativas, foi simplesmente perfeita”, disseram.

“Aqui no Santo Trigo o pessoal encontra desde o café da manhã até o chopp da noite. Estamos aqui para servi-los a qualquer hora, com produtos de qualidade e excelente atendimento”, pontuaram.

No local, trabalham Carla, que é responsável pelo atendimento e caixa, Jaqueline de Oliveira, responsável pela cozinha e confeiteira, Jessica e Mayara, ambas auxiliares de cozinha, e Ana Paula, responsável pela limpeza.

O Santo Trigo está aberto de segunda a quarta-feira das 5h30 às 20h e de quinta-feira a domingo das 5h30 às 22h.